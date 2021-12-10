«Ростех» продаст Москве территорию бывшего завода «МиГ»

Москва выкупит у «Ростеха» территории бывшего завода «РСК "МиГ"» возле метро «Динамо», которые ранее были оценены в 40 млрд рублей и выставлены на аукцион.

«Аукцион отменен. На текущий момент нет ни одной заявки. Есть покупатель, готовый заплатить рыночную цену и лучше всех знающий, что делать с этой землей, - это город Москва. И для столицы, и для нашей компании это лучший вариант из всех возможных», - цитирует «Интерфакс» пресс-службу «Ростех».

При этом ранее глава «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что выставленная на торги территория «МиГа» заинтересовала «почти всех крупных девелоперов».

На торги были выставлены три земельных участка общей площадью 57,7 га и 134 объекта недвижимости. Начальная цена лота была 35,5 млрд рублей, но затем она увеличилась до 40 млрд рублей.

Конкурс предусматривал оплату объекта в рассрочку, в случае с прямой продажей Москве «средства от сделки поступят максимально быстро в полном объеме уже в этом году». «Вырученные средства имеют целевой характер и будут направлены на развитие авиастроения», - отметил представитель «Ростех».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.12.2021, 01:30
    Гость: Иван Иваныч

    В вашем сумрачном мозгу помещения это и есть КБ? Ской живее всех живых и в инициативном порядке выпустил охотник и checkmate. Это помимо поддержания текущих моделей.

  2. 11.12.2021, 01:24
    Гость: Пилот

    Ранее совет директоров ОАК одобрил объединение «МиГ» и «Сухой». Дак вот для чего нужно было слияние, чтобы уничтожить Миг и продать его территорию. Катастрофически не везет всем промышленным и научным центрам, которые оказались в Москве, их все уничтожают и банкротят в первую очередь, чтобы пустить под застройку их территорию. Во времена СССР Москва была крупнейшим научным центром страны здесь было сосредоточено множество оборонных предприятий, до четверти всего потенциала страны, а теперь их все уничтожили, обороне страны нанесен очень серьезный удар. Поэтому так героически приходилось защищать Москву во время войны, а сейчас в этом нет никакого смысла защищать этот центр мирового бандитизма, где сосредоточены все самые последние отбросы страны.

  3. 11.12.2021, 01:23
    Гость: ABCD

    Россиюшка, оптом и на развес, как и положено в "рыночных отношениях".
    Убили ЗИЛ, убили АЗЛК, академию Жуковского уничтожили, фабрики "ротФронт", заводы электроприборов, металлургические, и ещё около 600 крупных пром.объектов и более 2700 мелких. все они видимо сильно "мешали городу развиваться.
    К концу своего срока гегемон продаст всё что можно, а потом начнут продавать на органы нас, оптом разумеется.

  4. 11.12.2021, 00:30
    Гость: фома

    Очередную сакральную жертву советского наследия накрыли крышкой, забивают гвозди и начинают тризну- похороны с песнями и танцами.

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