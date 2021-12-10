«Ростех» продаст Москве территорию бывшего завода «МиГ»

21:05 10.12.2021

Москва выкупит у «Ростеха» территории бывшего завода «РСК "МиГ"» возле метро «Динамо», которые ранее были оценены в 40 млрд рублей и выставлены на аукцион.

«Аукцион отменен. На текущий момент нет ни одной заявки. Есть покупатель, готовый заплатить рыночную цену и лучше всех знающий, что делать с этой землей, - это город Москва. И для столицы, и для нашей компании это лучший вариант из всех возможных», - цитирует «Интерфакс» пресс-службу «Ростех».

При этом ранее глава «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что выставленная на торги территория «МиГа» заинтересовала «почти всех крупных девелоперов».

На торги были выставлены три земельных участка общей площадью 57,7 га и 134 объекта недвижимости. Начальная цена лота была 35,5 млрд рублей, но затем она увеличилась до 40 млрд рублей.

Конкурс предусматривал оплату объекта в рассрочку, в случае с прямой продажей Москве «средства от сделки поступят максимально быстро в полном объеме уже в этом году». «Вырученные средства имеют целевой характер и будут направлены на развитие авиастроения», - отметил представитель «Ростех».