Володин объяснил, от чего зависит судьба законопроектов о QR-кодах
Дальнейшая судьба законопроектов о QR-кодах будет зависеть от того, какие ответы дадут члены правительства на вопросы общества, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Вместе с тем Володин считает правильным "обсуждать эти законопроекты и вырабатывать решения исходя из позиции, которую озвучил глава государства".
"Президент всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать. Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Отмечал важность добровольности прививок - любое навязанное решение можно обойти", - приводит слова спикера Госдумы "Интерфакс".
В Госдуме на рассмотрении находятся два правительственных законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест и передвижения на авиа и железнодорожном транспорте.
На 13 декабря запланированы заседания фракций в Госдуме по обсуждению этих законопректов с участием представителей правительства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
хотелок, обещалок и поручалок кое-кого.
на плетень,Володин.Вы недаром,собирали отзывы на эту тему в своём аккаунте,и выяснили,что Подавляющее Большинство Граждан ПРОТИВ ваших фашистских заморочек с кука кодами,это более 90%,но вы всё равно хотите нагнуть почти всё население страны? Пробуйте,но потом не говорите,что вы не знали и просто "выполняли приказ".
от чего зависит судьба володина?
Глупые вы люди,а ещё депутаты.Никак не хотите понять,что ,если вы это устроите в России повсеместно,долго вам не усидеть.Вы же знаете,что вся эта возня с а-ля,пандемией-чисто ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАТЕЯ,а вовсе не МЕДИЦИНСКАЯ.Если,что,это вы себя подставите под будущие разборы,как вы ЭТО не можете понять-то?А,то,что разборы будут-к бабке не ходи. Вон,Шойгу уже построил здание (один-в один похожее),где проходил Нюрнбергский процесс-для кого ,как вы думаете? Себя пожалейте,не кладите башку под топор.
Что НЕВОЗМОЖНО навязать БЕЗЗАКОНИЕ под видом закона!
Называя БЕЗЗАКОНИЕ законом, обсуждая беззаконие, вместо того, чтобы его ОТВЕРГНУТЬ, такие депутаты ставят себя ВНЕ ЗАКОНА, разрушают правовое поле, при таком НЕПРИЯТИИ этого БЕЗЗАКОНИЯ ГРАЖДАНАМИ, получается, что граждан вынуждают к ГРАЖДАНСКОМУ НЕПОВИНОВЕНИЮ!
Потому что фактически ПОТОМКАМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ "наши законотворцы" предлагают КАПИТУЛИРОВАТЬ ПЕРЕД ФАШИСТСКИМ ОТРЕБЬЕМ, ака ВЭФ и Шваб, уничтожить самих себя В УГОДУ ПРЕСТУПНИКАМ, ОТРЕЧЬСЯ ОТ ПРЕДКОВ И ОТЕЧЕСТВА!
Если нашлись такие предатели, накропавшие эти правила в угоду откровенным врагам нашей Родины, то МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ НЕ БУДУТ ИСПОЛНЯТЬ эти ФАШИСТСКИЕ ЗАКОНЫ. Власть, издающая законы, которые не будут исполняться, подрывает себя!