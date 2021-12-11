Володин объяснил, от чего зависит судьба законопроектов о QR-кодах

13:02 11.12.2021

Дальнейшая судьба законопроектов о QR-кодах будет зависеть от того, какие ответы дадут члены правительства на вопросы общества, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Вместе с тем Володин считает правильным "обсуждать эти законопроекты и вырабатывать решения исходя из позиции, которую озвучил глава государства".

"Президент всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать. Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Отмечал важность добровольности прививок - любое навязанное решение можно обойти", - приводит слова спикера Госдумы "Интерфакс".

В Госдуме на рассмотрении находятся два правительственных законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест и передвижения на авиа и железнодорожном транспорте.

На 13 декабря запланированы заседания фракций в Госдуме по обсуждению этих законопректов с участием представителей правительства.