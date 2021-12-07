На следующей неделе начнется обсуждение QR-кодов с главами думских фракций

19:55 7.12.2021

Глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минтранса Виталий Савельев с 13 декабря начнут обсуждения с думскими фракциями законопроектов о QR-кодах для посещения общественных мест и для авиа- и железнодорожного транспорта.

«Первая встреча состоится с утра с фракцией "Единая Россия" и далее во всех фракциях», - цитирует «Интерфакс» слова спикера палаты Вячеслава Володина, который пообещал принять участие в соответствующем заседании единороссов.

Также Володин пообещал изучить комментарии, которые оставили под его постом о QR-кодах в Телеграм и отметил, что не считает комментаторов ботами.

«Тех, кто на меня подписан и оставляет комментарии, ботами не считаю. Я исхожу из того, что вопросы, которые озвучены, надо изучать. Для меня это обратная связь», - заявил он.

Напомним, ранее правительство внесло в Госдуму законопроекты о введении доступа ко QR-кодам в общественные места (№17357-8) и о допуске пассажиров по таким кодам на междугородние и международные железнодорожные и авиарейсы (№17358-8). Законопроекты вызвали широкий общественный резонанс. В настоящее время данные инициативы находятся на согласовании в регионах.