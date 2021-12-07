На следующей неделе начнется обсуждение QR-кодов с главами думских фракций

Глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минтранса Виталий Савельев с 13 декабря начнут обсуждения с думскими фракциями законопроектов о QR-кодах для посещения общественных мест и для авиа- и железнодорожного транспорта.

«Первая встреча состоится с утра с фракцией "Единая Россия" и далее во всех фракциях», - цитирует «Интерфакс» слова спикера палаты Вячеслава Володина, который пообещал принять участие в соответствующем заседании единороссов.

Также Володин пообещал изучить комментарии, которые оставили под его постом о QR-кодах в Телеграм и отметил, что не считает комментаторов ботами.

«Тех, кто на меня подписан и оставляет комментарии, ботами не считаю. Я исхожу из того, что вопросы, которые озвучены, надо изучать. Для меня это обратная связь», - заявил он.

Напомним, ранее правительство внесло в Госдуму законопроекты о введении доступа ко QR-кодам в общественные места (№17357-8) и о допуске пассажиров по таким кодам на междугородние и международные железнодорожные и авиарейсы (№17358-8). Законопроекты вызвали широкий общественный резонанс. В настоящее время данные инициативы находятся на согласовании в регионах.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.12.2021, 23:24
    Гость: Вирусолог

    Впервую голову - заслушать главного вирусолога ГД РФ - В.Ф. Жириновского с прямой трансляцией на ЛДПР-ТВ. Потом заслушать его сынишку Лебедева И.В. Хотя нет не стоит, он с папой поругался и ушел из ГД непонятым (видимо партийную кассу снял)

  4. 07.12.2021, 22:24
    Гость: А помните было ГКЧП?

    Путч под знаменем ВОЗ
    Глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минтранса Виталий Савельев - вот оно, новое ГКЧП! Ещё в резерве сидит Гинцбург...
    Попытка госпереворота продолжается.
    Цель госпереворота - введение цифрового рабовладельческого строя, отмена прав человека, отмена ключевых статей Конституции РФ. Проблема только в том, что наш
    гарант явно на стороне путчистов. И на поругание Конституции ему плевать.

  5. 07.12.2021, 22:19
    Гость: Вот так вот!

    Депутаты и сотрудники аппарата Госдумы могут входить в здание палаты без предъявления QR-кодов

Все комментарии (14)
Выбор читателей
День «победы»: Украина добилась от Лукашенко признания Крыма российским
День «победы»: Украина добилась от Лукашенко признания Крыма российским
«Позорный тренд Перестройки: примерно с 1988 года в советской "моде" - в данном случае именно в кавычках - возникло странное явление»
Корона-фейк
Разоблачение «злостных антиваксеров» на «России 24» превратилось в саморазоблачение «партии ковида»
Единороссы подготовили методички, как спорить с противниками вакцинации
Избранное
Российские вертолёты. Полёт нормальный?
До конституционного признания животных в России — один шаг?
Как царь Николай I боролся с панславизмом
«Республика в опасности»: Франция обсуждает письмо военных о риске гражданской войны
Ученым удалось заснять на видео редчайшее цветение лунного цветка Амазонки
Как максимально быстро увлажнить сухую кожу в зависимости от ее потребностей?
Сергей Черняховский: «Принцип неприкосновенности национального суверенитета в мире разрушен»
Гражданское общество – спекуляции и реальность
Уместно ли причислять антифа к противникам фашизма и левым?
Заявка на глобальную победу над человечеством. Греф, Мишустин и Шваб выступили на Cyber Polygon 2021
Объявляем войну неприятным запахам