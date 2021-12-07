На следующей неделе начнется обсуждение QR-кодов с главами думских фракций
Глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минтранса Виталий Савельев с 13 декабря начнут обсуждения с думскими фракциями законопроектов о QR-кодах для посещения общественных мест и для авиа- и железнодорожного транспорта.
«Первая встреча состоится с утра с фракцией "Единая Россия" и далее во всех фракциях», - цитирует «Интерфакс» слова спикера палаты Вячеслава Володина, который пообещал принять участие в соответствующем заседании единороссов.
Также Володин пообещал изучить комментарии, которые оставили под его постом о QR-кодах в Телеграм и отметил, что не считает комментаторов ботами.
«Тех, кто на меня подписан и оставляет комментарии, ботами не считаю. Я исхожу из того, что вопросы, которые озвучены, надо изучать. Для меня это обратная связь», - заявил он.
Напомним, ранее правительство внесло в Госдуму законопроекты о введении доступа ко QR-кодам в общественные места (№17357-8) и о допуске пассажиров по таким кодам на междугородние и международные железнодорожные и авиарейсы (№17358-8). Законопроекты вызвали широкий общественный резонанс. В настоящее время данные инициативы находятся на согласовании в регионах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не в самих qr-кодах, а в недоверии россиян к власти.
Впервую голову - заслушать главного вирусолога ГД РФ - В.Ф. Жириновского с прямой трансляцией на ЛДПР-ТВ. Потом заслушать его сынишку Лебедева И.В. Хотя нет не стоит, он с папой поругался и ушел из ГД непонятым (видимо партийную кассу снял)
Тянет на государственный переворот. Органы должны арестовть заговорщиков.
Путч под знаменем ВОЗ
Глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минтранса Виталий Савельев - вот оно, новое ГКЧП! Ещё в резерве сидит Гинцбург...
Попытка госпереворота продолжается.
Цель госпереворота - введение цифрового рабовладельческого строя, отмена прав человека, отмена ключевых статей Конституции РФ. Проблема только в том, что наш
гарант явно на стороне путчистов. И на поругание Конституции ему плевать.
Депутаты и сотрудники аппарата Госдумы могут входить в здание палаты без предъявления QR-кодов