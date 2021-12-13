Тела всех погибших при взрыве на «Листвяжной» подняты на поверхность

Спасатели подняли на поверхность тела всех погибших в результате взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы региона Сергея Цивилева.

Отмечается, чтобы найти последнего погибшего шахтера, 9 декабря горноспасатели стали повторно обследовать выработки шахты.

Взрыв на шахте произошел утром 25 ноября. Считается, что там взорвалась метаново-воздушная смесь. Погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. Поиску тел мешала сложная газовая обстановка в шахте и продолжавшиеся пожары.

По факту расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасном объекте, повлекшем гибель людей (ч. 2 ст. 217 УК). Задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка задержаны по делу о гибели шахтеров. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.12.2021, 15:19
    Гость: конечно начальство

    По указанию начальников нарушали ТБ,чтобы выполнить план,и соответственно заработать.Кроме этого у людей просто нет выбора,кроме как лезть в шахту.

  2. 13.12.2021, 13:17
    Гость: Ну да

    Следует ли в дальнейшем ожидать роста самосознания рядовых работников, требующих соблюдения норм безопасности или снова "пусть начальство думает"?

  3. 13.12.2021, 13:01
    Гость: Старый

    Русские таки побегут в военкоматы, если что, чтобы получить напрочь запрещенное в балагане оружие. А потом... сами понимаете. Жаль только, если "поросёнки Петры" успеют улепетнуть из страны...

  4. 13.12.2021, 12:41
    Гость: Гость

    Пока к уголовной ответственности не будут привлекаться владельцы предприятий, ничего не изменится.

  5. 13.12.2021, 10:57
    Гость: личный опыт

    Расстрелять директора шахты и ее владельца.
    Но либерастическая власть давно оторвалась от реальности и может только пилить, откатывать, воровать и врать.
    Чего стоит хотя бы недавнее заявление матвиенки: мол русские побегут в военкоматы в случае войны...
    Она что всерьез считает, что остатки русских в стране, недоумерших от политики властей ломанутся защищать матвиенку и этих вот мироедов от угольной отрасли, загубивших шахтеров?
    Или может чиновников и прочих руко-филейных, что погубили детей в "Зимней вишне"?
    Власти, не мудрите. Возвращайте смертную казнь.

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