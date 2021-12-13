Тела всех погибших при взрыве на «Листвяжной» подняты на поверхность

08:40 13.12.2021

Спасатели подняли на поверхность тела всех погибших в результате взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы региона Сергея Цивилева.

Отмечается, чтобы найти последнего погибшего шахтера, 9 декабря горноспасатели стали повторно обследовать выработки шахты.

Взрыв на шахте произошел утром 25 ноября. Считается, что там взорвалась метаново-воздушная смесь. Погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. Поиску тел мешала сложная газовая обстановка в шахте и продолжавшиеся пожары.

По факту расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасном объекте, повлекшем гибель людей (ч. 2 ст. 217 УК). Задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка задержаны по делу о гибели шахтеров. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора.