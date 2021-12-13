Губернатор Забайкалья предложил оцеплять кварталы военными для вакцинации

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 13 декабря на оперативном совещании в правительстве региона распорядился повысить темпы вакцинации любыми способами, вплоть до оцепления кварталов и проведения вакцинации по спискам.

"Прошу обратить внимание на мою просьбу, на поручение в начале совещания, которую высказал обо всех средствах и способах для того, чтобы обеспечить нужные темпы вакцинации. Хотите — придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее", — заявил Осипов.

Требование губернатора прозвучало после того, как вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова доложила, что темпы вакцинации серьёзно провалились среди работников сферы ЖКХ и торговли, отмечает издание "Чита.ру".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.12.2021, 22:31
    Гость: Жители региона, несмотря на критическую ситуацию

    с эпидемией, выпад губернатора совершенно не одобрили. Некоторые обвинили губернатора в том, что он взял на себя слишком много, а также потерял связь с объективной реальностью.

    «Неужели все так плохо? Не должен ли человек, занимающий такой пост, нести ответственность, предусмотренную законами, за такие высказывания? У нас и за меньшее экстремистами и террористами назначают», - заявила одна из жительниц региона.

    Другие забайкальцы отметили, что темпы вакцинации могли бы вырасти, если бы людям не пришлось ждать в очередях по пять часов, чтобы получить заветный спасительный укол.

    «Лучше наведите порядок в читинской недоступной медицине, люди сами пойдут на прививку, не каждый имеет возможность сидеть в очереди по 5 часов, как это было в октябре, ноябре в ж/д поликлинике», - отметила жительница Читы.

    «Новые медиа» решились высказаться более радикально. Автор Telegram-канала «Барахло» отметил следующее:

    «Осипов, а если граждане, которые в списках, сопротивляться начнут? Ловить, бить, колоть? Можно Росгвардии ружья раздать, со специальными устройствами для усыпления животных: зарядил – вакцинировал. Психиатра Осипову вызовите, кто-нибудь, уже».

    Напомним, что Осипов не в первый раз выдает перлы, связанные с вакцинацией от коронавируса. Например, в октябре 2021 года он потребовал дать ему отчет по поводу обязательной вакцинации детей, которой еще не существует в природе. Вакцина для детей и подростков еще только на стадии тестирования и появится, вероятнее всего,

  5. 13.12.2021, 21:55
    Гость: У власти

    фашисты, оцепить губернаторский дом
    и устроить ему темную, из обслуги кто
    будет противиться - тоже темную.

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