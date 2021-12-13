Губернатор Забайкалья предложил оцеплять кварталы военными для вакцинации

с эпидемией, выпад губернатора совершенно не одобрили. Некоторые обвинили губернатора в том, что он взял на себя слишком много, а также потерял связь с объективной реальностью.

«Неужели все так плохо? Не должен ли человек, занимающий такой пост, нести ответственность, предусмотренную законами, за такие высказывания? У нас и за меньшее экстремистами и террористами назначают», - заявила одна из жительниц региона.

Другие забайкальцы отметили, что темпы вакцинации могли бы вырасти, если бы людям не пришлось ждать в очередях по пять часов, чтобы получить заветный спасительный укол.

«Лучше наведите порядок в читинской недоступной медицине, люди сами пойдут на прививку, не каждый имеет возможность сидеть в очереди по 5 часов, как это было в октябре, ноябре в ж/д поликлинике», - отметила жительница Читы.

«Новые медиа» решились высказаться более радикально. Автор Telegram-канала «Барахло» отметил следующее:

«Осипов, а если граждане, которые в списках, сопротивляться начнут? Ловить, бить, колоть? Можно Росгвардии ружья раздать, со специальными устройствами для усыпления животных: зарядил – вакцинировал. Психиатра Осипову вызовите, кто-нибудь, уже».

Напомним, что Осипов не в первый раз выдает перлы, связанные с вакцинацией от коронавируса. Например, в октябре 2021 года он потребовал дать ему отчет по поводу обязательной вакцинации детей, которой еще не существует в природе. Вакцина для детей и подростков еще только на стадии тестирования и появится, вероятнее всего,