Портфолио выпускника школы может стать альтернативой ЕГЭ
В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) прорабатывается вопрос поступления в российские высшие учебные заведения по портфолио. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава ведомства Анзор Музаев.
"Мы прорабатываем идею поступления в вуз по портфолио. Это альтернатива ЕГЭ, где все достижения - учебные и нет - суммированы в один "файл". Нам эта идея кажется перспективной", - сказал Музаев.
По мнению чиновника, в будущем роль портфолио значительно вырастет. Сейчас к нему серьезно относятся в основном учащиеся 9-11 классов: результаты их участия в олимпиадах и соревнованиях нужны для учета индивидуальных достижений при поступлении в вуз. Достижения младших школьников вузами никак не учитываются. "Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с 6-го класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ", - задается вопросом глава Рособрнадзора.
"С развитием электронных баз и цифровых ресурсов у ребенка через 5-10 лет будет возможность формировать свой цифровой след достижений", - отметил Анзор Музаев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
кто ответит за введение егэ, слом всей системы обучения и экзаменов? Цру?
и набрал новых.
Неплохая идея. Все на листе с пеленок , так у нас не будет больше клоунов на сцене с авиационным образованием .
Поэтому надо вернуть обычные вступительные экзамены в ВУЗы. Принимать не по результатам ЕГЭ, а по показанным на экзаменах знаниям.
Каждый день кошмарят антинародными вбросами. Этот информационный террор когда нибудь прекратится? Эти все антиобразовательные ведомства уже заигрались. Люди! Игнорируйте все эти нововведения. Это незаконно!