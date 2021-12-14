Портфолио выпускника школы может стать альтернативой ЕГЭ

09:29 14.12.2021

В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) прорабатывается вопрос поступления в российские высшие учебные заведения по портфолио. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава ведомства Анзор Музаев.

"Мы прорабатываем идею поступления в вуз по портфолио. Это альтернатива ЕГЭ, где все достижения - учебные и нет - суммированы в один "файл". Нам эта идея кажется перспективной", - сказал Музаев.

По мнению чиновника, в будущем роль портфолио значительно вырастет. Сейчас к нему серьезно относятся в основном учащиеся 9-11 классов: результаты их участия в олимпиадах и соревнованиях нужны для учета индивидуальных достижений при поступлении в вуз. Достижения младших школьников вузами никак не учитываются. "Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с 6-го класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ", - задается вопросом глава Рособрнадзора.

"С развитием электронных баз и цифровых ресурсов у ребенка через 5-10 лет будет возможность формировать свой цифровой след достижений", - отметил Анзор Музаев.