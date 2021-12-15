«ВТБ Капитал» заявил о возможности компромисса по «Роснано»

19:33 15.12.2021

В банке «ВТБ Капитал» (является финансовым консультантом «Роснано») допустили, что компромисс по вопросу реструктуризации долгов госкомпании может быть найден до конца текущего года.

«Первостепенная задача - сохранение баланса интересов государства, кредиторов и инвесторов, а также решение вопросов долгосрочного развития компании и поиск правильной структуры финансирования наукоемких проектов, которые традиционно характеризуются повышенным риском. Наша цель - помочь выработать оптимальное решение в ходе переговоров: они идут активно. Рассчитываем, что основные договоренности могут быть достигнуты до конца года и компромиссное решение будет найдено», - цитирует РБК пресс-службу банка.

Ранее сообщалось о накоплении «непропорциональной» задолженности и переговорах с кредиторами и крупными держателями облигаций «Роснано».

«В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев», - отмечали в госкомпании. Примерно в это же время Мосбиржа по предписанию ЦБ приостановила торги всеми выпусками облигаций госкомпании. Позже в регуляторе поясняли, что пытались предотвратить инсайдерскую торговлю.

1 декабря «Роснано» расплатилась по облигациям, которые не обеспечены госгарантиями, на 4,5 млрд руб.

Также ранее сообщалось, что «Роснано» предложила трем банкам-кредиторам признать недействительными заключенные с ними договоры.

Речь идет о Совкомбанке («Роснано» намерено признать недействительными договора на сумму 43,5 млрд, часть из нее выплачена), Промсвязьбанке (договоры на сумму 16 млрд руб., часть погашена) и «Ак Барс» (договор на 1,1 млрд руб., часть выплачена).