«ВТБ Капитал» заявил о возможности компромисса по «Роснано»
В банке «ВТБ Капитал» (является финансовым консультантом «Роснано») допустили, что компромисс по вопросу реструктуризации долгов госкомпании может быть найден до конца текущего года.
«Первостепенная задача - сохранение баланса интересов государства, кредиторов и инвесторов, а также решение вопросов долгосрочного развития компании и поиск правильной структуры финансирования наукоемких проектов, которые традиционно характеризуются повышенным риском. Наша цель - помочь выработать оптимальное решение в ходе переговоров: они идут активно. Рассчитываем, что основные договоренности могут быть достигнуты до конца года и компромиссное решение будет найдено», - цитирует РБК пресс-службу банка.
Ранее сообщалось о накоплении «непропорциональной» задолженности и переговорах с кредиторами и крупными держателями облигаций «Роснано».
«В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев», - отмечали в госкомпании. Примерно в это же время Мосбиржа по предписанию ЦБ приостановила торги всеми выпусками облигаций госкомпании. Позже в регуляторе поясняли, что пытались предотвратить инсайдерскую торговлю.
1 декабря «Роснано» расплатилась по облигациям, которые не обеспечены госгарантиями, на 4,5 млрд руб.
Также ранее сообщалось, что «Роснано» предложила трем банкам-кредиторам признать недействительными заключенные с ними договоры.
Речь идет о Совкомбанке («Роснано» намерено признать недействительными договора на сумму 43,5 млрд, часть из нее выплачена), Промсвязьбанке (договоры на сумму 16 млрд руб., часть погашена) и «Ак Барс» (договор на 1,1 млрд руб., часть выплачена).
Комментарии читателей Оставить комментарий
А Чубайс уже три десятка лет просто ржет над всей страной.
договорятся за наш счет.
Как можно признать недействительными кредитные договора, если сам заёмщик по ним осуществил действия, свидетельствующие об его согласии на заключение и исполнение этих сделок ? В статье прямо сказано, что часть долга по этим договорам он уже погасил. А если договора недействительны, то они никакие обязательства не устанавливают изначально.