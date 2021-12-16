Блокировка «Царьграда» на YouTube обойдется Google в 1 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд при рассмотрении иска НАО «Царьград медиа» к Google установил прогрессивную судебную неустойку, которая к марту 2022 года достигнет 1 млрд рублей, если аккаунт телеканала «Царьград» на YouTube не будет разблокирован.

«Крупнейший в российской судебной практике астрент (судебную неустойку) установил сегодня Девятый арбитражный апелляционный суд по делу "Царьград vs Google". В случае если аккаунт и YouTube-канал "Царьграда" не будет включен, Google уплатит прогрессивную судебную неустойку, которая к марту 2022 года достигнет предельной суммы в один миллиард рублей. А если Google продолжит не исполнять судебное решение после сентября 2022 года прогрессивная неустойка будет взиматься без ограничения предельной величины», - написал в фейсбуке Дмитрий Магоня, управляющий партнер юрфирмы ART DE LEX, представлявшей интересы российского истца.

Пресс-секретарь учредителя телеканала Константина Малофеева Валерий Рукобратский сообщил «Интерфаксу», что суд подтвердил выводы Арбитражного суда Москвы о неправомерности действий Google.

Напомним, 13 апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Царьград медиа» к Google в полном объеме. В случае неисполнения вступившего в силу решения суд постановил наложить на ответчиков прогрессирующую судебную неустойку, стартовая величина которой составляет 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта с условием еженедельного увеличения суммы в два раза. Установленная формула предусматривала, что уже на 17-й неделе неисполнения вступившего в силу решения суда накопленная сумма превысит величину годовой выручки ООО «Гугл» за 2020 год (85,46 млрд рублей), составив 91,75 млрд рублей.

В конце лета «Царьград» отказался от заключения мирового соглашения с Google, предложенного американской компанией. В пресс-службе телеканала отметили, что «переговоры под надуманными предлогами со стороны юристов интернет-гиганта затягивались», а «представители Google вместо конструктивного разговора постоянно выдвигали разного рода переговорные условия, которые якобы могли позволить перейти к решению сути вопроса».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.12.2021, 00:08
    Гость: Степан

    я тоже зол на гугл за то что убрали дизлайки и приговариваю их к штрафу $20000 в месяц

  2. 16.12.2021, 22:33
    Гость: !

    Давно создали бы в России свой ютьюб. Есть для этого все ресурсы у государства. Так ведь нет.

Выбор читателей
«Президент зря обижается». В чем суть спора Путина и Сокурова
Владимир Путин
Путин рассказал о работе таксистом в 1990-е годы
Почему в СССР плохо учили иностранным языкам?
Почему в СССР плохо учили иностранным языкам?
Джонсон пригрозил Путину последствиями в случае агрессии против Украины
Избранное
Откуда взялась Матушка Зерновуха?
Марсоход Perseverance прислал первую 360-градусную панораму Марса
Холестерин. Как снизить уровень холестерина без лекарств
Закон о защите от унижений не обеспечит ветеранам достойную старость
Замминистра обороны Дмитрий Булгаков оценил строительство городка для миротворцев в Карабахе
«Виноваты участники программы»: у специалистов, поднимающих село, отбирают субсидии
«Перед антисоветчиками всегда стояла одна задача – максимально принизить достижения СССР, а лучше и вовсе их замолчать»
Омские школьники собирают «Посылки радости» для военнослужащих
Сергей Черняховский: «Наверное, еще потребуется какое-то время, чтобы осознать – Стругацкие были крупнейшими советскими политическими философами»
Макарошки не пошли на пользу: в эксперименте по жизни месяц на МРОТ «выжили» лишь четверо
Слугопредатели: Кремлевские власти отдают своих силовиков на растерзание этническим диаспорам?