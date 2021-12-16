Блокировка «Царьграда» на YouTube обойдется Google в 1 млрд рублей

18:34 16.12.2021

Девятый арбитражный апелляционный суд при рассмотрении иска НАО «Царьград медиа» к Google установил прогрессивную судебную неустойку, которая к марту 2022 года достигнет 1 млрд рублей, если аккаунт телеканала «Царьград» на YouTube не будет разблокирован.

«Крупнейший в российской судебной практике астрент (судебную неустойку) установил сегодня Девятый арбитражный апелляционный суд по делу "Царьград vs Google". В случае если аккаунт и YouTube-канал "Царьграда" не будет включен, Google уплатит прогрессивную судебную неустойку, которая к марту 2022 года достигнет предельной суммы в один миллиард рублей. А если Google продолжит не исполнять судебное решение после сентября 2022 года прогрессивная неустойка будет взиматься без ограничения предельной величины», - написал в фейсбуке Дмитрий Магоня, управляющий партнер юрфирмы ART DE LEX, представлявшей интересы российского истца.

Пресс-секретарь учредителя телеканала Константина Малофеева Валерий Рукобратский сообщил «Интерфаксу», что суд подтвердил выводы Арбитражного суда Москвы о неправомерности действий Google.

Напомним, 13 апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Царьград медиа» к Google в полном объеме. В случае неисполнения вступившего в силу решения суд постановил наложить на ответчиков прогрессирующую судебную неустойку, стартовая величина которой составляет 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта с условием еженедельного увеличения суммы в два раза. Установленная формула предусматривала, что уже на 17-й неделе неисполнения вступившего в силу решения суда накопленная сумма превысит величину годовой выручки ООО «Гугл» за 2020 год (85,46 млрд рублей), составив 91,75 млрд рублей.

В конце лета «Царьград» отказался от заключения мирового соглашения с Google, предложенного американской компанией. В пресс-службе телеканала отметили, что «переговоры под надуманными предлогами со стороны юристов интернет-гиганта затягивались», а «представители Google вместо конструктивного разговора постоянно выдвигали разного рода переговорные условия, которые якобы могли позволить перейти к решению сути вопроса».