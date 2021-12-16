Госдума приняла закон о праве суда направлять подсудимых в психбольницу
Госдума приняла в третьем чтении законопроекты, которые дают судам право помещать подозреваемых, обвиняемых, содержащихся под стражей в психиатрические лечебницы для лечения в стационаре на срок до шести месяцев с возможностью его неоднократного продления, ограничивая при этом их контакты с другими лицами, пишут "Ведомости".
Законопроекты внесло в Госдуму правительство в марте. Поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс России, ст. 29.
Если судебно-психиатрическая экспертиза установит у находящегося в СИЗО психическое заболевание, суд вправе будет направить его на лечение в стационар по ходатайству следствия, дознавателя или по собственной инициативе.
Ранее, согласно статье 29 УПК, суд мог направлять на такие экспертизы подозреваемых и обвиняемых, не находящихся под стражей. При этом статьей не был предусмотрен срок пребывания подсудимых в психиатрических больницах, также не было уточнения, может ли суд по своей инициативе направить подсудимого именно на лечение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
При Советах в психушках держали белоленточников и прочих вольнодумцев. Вас, к примеру...
Психически нормальный человек никогда не пойдет на преступление против личности и постарается решить проблему мирным путем. Преступления совершают в состоянии алкогольного опьянения,ради мести,ненависти,зависти,но в основном ради корысти и во всех случаях,если поскрести психику преступника,то найдешь шизика и узнаешь скрытые мотивы. Поэтому, каждого кто совершает преступление связанное с насилием,нужно обязательно пропустить через мед. экспертизу и поставить его на долгосрочный учет у психиатра.
Прочив принятый закон и видя,что происходит в стране,я совершенно не верю,что в психбольницу отправят людей,кто действительно в этом нуждается. Скорее всего туда будут отправлять здоровых людей и делать из них растение. Почему я так думаю? Вы что не видете как они готовят для людей братские могилы? Они испытывают терпение людей и бояться,что люди выйдут на улицу с протестами против их геноцида.А открыто расстреливать свой народ небезопасно т.к. весь мир может осудить. А отправить людей в психушку на лечение-это нормально. Кстати психушки,когда они справились с поставленной задачей, очень хорошо горят и могилы не нужны. Правительство России проводит карательное уничтожение своего народа и другого объяснения поступкам политиков я не нахожу.
Давно надо было принять такой Закон.
Психам,нарикам и алкашам - труд за колючей проволокой!
А мы ещё спорим, проверять их на психику или нет. Проверять всех! (О депутатах Госдумы).