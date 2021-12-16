Госдума приняла закон о праве суда направлять подсудимых в психбольницу

23:07 16.12.2021

Госдума приняла в третьем чтении законопроекты, которые дают судам право помещать подозреваемых, обвиняемых, содержащихся под стражей в психиатрические лечебницы для лечения в стационаре на срок до шести месяцев с возможностью его неоднократного продления, ограничивая при этом их контакты с другими лицами, пишут "Ведомости".

Законопроекты внесло в Госдуму правительство в марте. Поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс России, ст. 29.

Если судебно-психиатрическая экспертиза установит у находящегося в СИЗО психическое заболевание, суд вправе будет направить его на лечение в стационар по ходатайству следствия, дознавателя или по собственной инициативе.

Ранее, согласно статье 29 УПК, суд мог направлять на такие экспертизы подозреваемых и обвиняемых, не находящихся под стражей. При этом статьей не был предусмотрен срок пребывания подсудимых в психиатрических больницах, также не было уточнения, может ли суд по своей инициативе направить подсудимого именно на лечение.