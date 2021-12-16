Песков назвал информацию о российских военных в Донбассе ошибочной
Никаких российских вооруженных сил на территории ДНР и ЛНР нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о приговоре ростовского районного суда о коррупции при поставках продовольствия для российских военных, находящихся в Донбассе. Дмитрий Песков объяснил это ошибкой составителя текста.
"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст, потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. ВС РФ есть на территории Российской Федерации",— приводит слова представителя Кремля "Коммерсант".
Пресс-секретарь президента добавил, что при этом постоянно поставляется гуманитарная помощь. "Вы знаете об этом. Она постоянно поставляется в эти республики. Эти республики остро нуждаются в этой гуманитарной помощи. Но ни о каких поставках, тех (о которых) вы процитировали, речи идти не может. Это ошибка тех, кто составлял этот документ",— сказал он.
Ранее Кировский районный суд Ростова-на-Дону опубликовал приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия, в котором косвенно подтверждается присутствие в Донбассе российских военных. Фигурантом дела являлся заместитель областного управляющего по военному питанию одной из коммерческих компаний. Из приговора следует, что чиновник требовал ежемесячно 90 000 рублей за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим. Причем речь идет о военных, которые находятся на востоке Украины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
настолько стар, что с одной стороны маразм, с другой деменция
Цензура, похоже, схыляется к тому, чтобы признать дислокацию нескольких дивизий РФ в ЛДНР. Наверно, правда.
Что такое "регулярные подразделения армии РФ"? Согласитесь, что это воинские части и соединения, которые на регулярной основе содержатся, снабжаются, вооружаются, обучаются за счет бюджета РФ и которые подчиняются российскому командованию. Нет возражений? А теперь отнесите все эти признаки к вооруженным силам ДНР и народной милиции ЛНР - что получается? А как они там называются и каким образом и кем комплектуются - дело десятое. Тем более, что к службе в этих формированиях допускаются только лица, имеющие российское гражданство - как и к любой иной госслужбе в ЛДНР (не знали?).
Это не из протокола, а из мотивировочной части решения суда - почувствуйте разницу.
Очень показательный комментарий.
Во-первых, ошибку суда может определить только суд более высокой инстанции. Никто из должностных лиц других ведомств, включая самых первых лиц, не смеет давать публичную оценку решениям суда. В этом смысл независимости судебной власти от законодательной и исполнительной. Что-то не нравится в решении суда - указание прокурорам - те подают апелляцию - дело рассматривает следующая судебная инстанция. И так вплоть до Верховного суда.
Во-вторых, выявленная ошибка суда в приговоре (в данном случае, в его определительной части) означает отмену приговора и новое рассмотрение дела. В новом рассмотрении придется эти 1300 т раз в две недели, т.е. 2600 т в месяц, повесить на какое-то соединение округа. Разбросать по частям не получится - там общие накладные и их сотни (представляете номенклатурный лист армейского питания?). И как это огромное количество жратвы втюхнуть тем, кто своё по нормативам и так уже получил? Тогда при новом рассмотрении адвокатов защиты придется держать связанными и с кляпами во рту:)