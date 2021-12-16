Песков назвал информацию о российских военных в Донбассе ошибочной

14:18 16.12.2021

Никаких российских вооруженных сил на территории ДНР и ЛНР нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о приговоре ростовского районного суда о коррупции при поставках продовольствия для российских военных, находящихся в Донбассе. Дмитрий Песков объяснил это ошибкой составителя текста.

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст, потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. ВС РФ есть на территории Российской Федерации",— приводит слова представителя Кремля "Коммерсант".

Пресс-секретарь президента добавил, что при этом постоянно поставляется гуманитарная помощь. "Вы знаете об этом. Она постоянно поставляется в эти республики. Эти республики остро нуждаются в этой гуманитарной помощи. Но ни о каких поставках, тех (о которых) вы процитировали, речи идти не может. Это ошибка тех, кто составлял этот документ",— сказал он.

Ранее Кировский районный суд Ростова-на-Дону опубликовал приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия, в котором косвенно подтверждается присутствие в Донбассе российских военных. Фигурантом дела являлся заместитель областного управляющего по военному питанию одной из коммерческих компаний. Из приговора следует, что чиновник требовал ежемесячно 90 000 рублей за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим. Причем речь идет о военных, которые находятся на востоке Украины.