Приговор суда Ростова-на-Дону подтвердил присутствие военных РФ в Донбассе
Кировский районный суд Ростова-на-Дону опубликовал приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия, в котором косвенно подтверждается присутствие в Донбассе российских военных.
Фигурантом дела являлся заместитель областного управляющего по военному питанию одной из коммерческих компаний. Он был признан виновным в даче взяток главе Центра государственного санэпиднадзора Южного военного округа в звании подполковника.
Из приговора следует, что чиновник требовал ежемесячно 90 000 рублей за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим. Причем речь идет о военных, которые находятся на востоке Украины.
«В его обязанности входили организация и выполнение обязательств по закупке и продаже продовольствия и создание необходимого запаса на складе <…> Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР», - сообщается в материалах дела.
«Поставки продовольствия в ДНР и ЛНР осуществлялись со склада, расположенного по адресу: <адрес>, периодичность поставок 1 раз в две недели. Колонна формировалась более чем из 70 машин грузо-подъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1 300 тонн. В ассортимент поставляемого продовольствия входили мука, консервы, свежие овощи. Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 млн рублей», - уточняется в сообщении.
По разным оценкам, одной такой поставки достаточно, чтобы накормить порядка 25 тыс. человек. В Кремле при этом отрицают присутствие российских военных в ДНР И ЛНР, пишет Znak.com.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Такое бывает. Потом глупо спрашивать: "Он, что, специально это сделал?". Нет, конечно - так получилось:)
Не дивизию, а два армейских корпуса, подчиненных Южному военному округу РФ, с 35...40 тысячами личного состава. Украина уже всем плешь проела рассказами о них. Ничего нового, кроме документального подтверждения.
Так ничего и не поняли? 25 тысяч - это и есть эти самые формирования ЛДНР и ДНР (во всяком случае - часть их, подрядчик-то явно не один), а их РЕГУЛЯРНОЕ снабжение за счет бюджета мин.обороны РФ как раз и является подтверждением того, что они являются регулярными российскими войсками (никакого иного смысла и значения слово "регулярные" в этом контексте не имеет). А кем они укомплектованы - дело десятое: во французском Иностранном легионе служат в основном иностранцы, но от этого он не перестает быть частью французской армии. Тут ровно та же история: кто кормит, вооружает, обучает и ставит задачи - того и армия.
Песков уже сказал что они глубоко ошибаются
Украина эти цифры (количество военных РФ) называет постоянно...