Приговор суда Ростова-на-Дону подтвердил присутствие военных РФ в Донбассе

12:09 16.12.2021

Кировский районный суд Ростова-на-Дону опубликовал приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия, в котором косвенно подтверждается присутствие в Донбассе российских военных.

Фигурантом дела являлся заместитель областного управляющего по военному питанию одной из коммерческих компаний. Он был признан виновным в даче взяток главе Центра государственного санэпиднадзора Южного военного округа в звании подполковника.

Из приговора следует, что чиновник требовал ежемесячно 90 000 рублей за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим. Причем речь идет о военных, которые находятся на востоке Украины.

«В его обязанности входили организация и выполнение обязательств по закупке и продаже продовольствия и создание необходимого запаса на складе <…> Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР», - сообщается в материалах дела.

«Поставки продовольствия в ДНР и ЛНР осуществлялись со склада, расположенного по адресу: <адрес>, периодичность поставок 1 раз в две недели. Колонна формировалась более чем из 70 машин грузо-подъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1 300 тонн. В ассортимент поставляемого продовольствия входили мука, консервы, свежие овощи. Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 млн рублей», - уточняется в сообщении.

По разным оценкам, одной такой поставки достаточно, чтобы накормить порядка 25 тыс. человек. В Кремле при этом отрицают присутствие российских военных в ДНР И ЛНР, пишет Znak.com.