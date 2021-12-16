В Приморье уничтожили 14 тонн санкционной канадской рыбы

09:24 16.12.2021

В Приморском крае после проверки уничтожили более 14 тонн сига и палии (озерной форели) которые по документам были китайскими, а на самом деле оказались канадского происхождения, пишет "Интерфакс" со ссылкой на управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Речь идет об 11,445 тонны свежемороженого сига и 3,01 тонны мороженой палии, которые хранились во Владивостоке на складе до ветеринарного контроля. В ветеринарных сертификатах и маркировке рыбы говорилось, что она произведена в Китае и была выловлена в северо-западной части Тихого океана.

Россельхознадзор определил, что эти сведения недостоверны. Сиг и палия - пресноводные рыбы. Данных о том, что палия водится в Китае, нет.

Затем в Бюро по безопасности пищевой продукции главного таможенного управления КНР Россельхонадзору сообщили, что эта рыба - из Канады.

В Россельхознадзоре напомнили, что импорт рыбы из Канады запрещен по действующему законодательству. Всю рыбу уничтожили под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на специализированном предприятии в Надеждинском районе.

Продовольственное эмбарго действует в России с седьмого августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. Его ввели в ответ на антироссийские санкции.