Матвиенко призвала приучать детей к тому, что российское — значит, хорошее
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что нужно с ранних лет приучать детей к тому, что российское – значит, хорошее, в новогодние праздники можно подарить ребенку созданную в РФ игрушку или лакомство, сводить его на отечественный детский фильм или мультфильм, пишет РИА Новости.
"Традиционно новогодние и рождественские праздники отмечаются в семейном кругу, мы больше времени будем проводить с детьми, внуками. Будут подарки, утренники, походы в кино", - сказала спикер в пятницу в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
По ее мнению, предстоящие праздники – это прекрасная возможность поддержать наших производителей – подарить ребенку игрушку или лакомство, сделанные в России, "сводить его на отечественный детский фильм или мультфильм, которые уже известны по всему миру". "Нужно с ранних лет приучать детей, что российское – значит, хорошее", - сказала Матвиенко, отметив, что это один из элементов правильного отношения к своей стране.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Где эта старуха российские игрушки увидала? И китайскую скоро не купишь
без куар-кода
"Валентина Матвиенко считает, что нужно с ранних лет приучать детей к тому, что российское – значит, хорошее"
Во-первых, хочется сказать ей:"Гюльчатай закрой личико" Все обратили внимание на то,что у наших политиков одинаковые лица т.к. их любовь к своему народу и все их "добрые дела" отпечатываются на их же лицах.
Во-вторых,Валентина Тютина родилась 7 апреля 1949 года(72года)и до сих пор не поняла,что говорить ребенку можно все,что угодно,но дети очень болезненно относятся к фальше,а кроме того, дети всегда копируют взрослых.
В-третьих,Какой-то политик тут сказал,что люди в возрате 60-65 лет уже прожили свою жизнь и типа могут умирать. Осталось выяснить его утверждение относится только к простым людям,а политики могут жить по три века,находясь в маразме и при этом поучая людей...
Как сказал Михаил Николаевич Задорнов:
"Раньше в России было две беды: дороги и дураки. Теперь прибавилась третья: дураки, указывающие какой дорогой идти!"
Меня больше всего смешит, когда впереди фамилий этих никчемных представителей самозваной власти из бывших пламенных членов КПСС (прошу не путать с коммунистами) появляется приставка "спикер" или "сенатор". Они, наверняка, мечтают и о возврате дворянских званий? Государство коррупционного ворья.
вопрос, а где ее дети и внуки живут?
росиянтская шкала налогооблажания 13% гов-ая!
Дети, а также их родители, знайте, что та тетка врет!
Про детские штучки - все сделано из gov-nf/ Hу, почти
Те, кто до 30-ти - вы живете в аду
А что будет в вашими детьми