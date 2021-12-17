Жителя Хабаровского края обвинили в контрабанде леса на 1 млрд рублей

14:27 17.12.2021

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Хабаровского края. Его обвиняют по делу о контрабанде ценных пород древесины на 1 млрд руб., сообщается на сайте прокуратуры. Дело будет рассматривать Уссурийский районный суд Приморского края.

Подсудимого обвиняют по статьям об участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК), контрабанде стратегически важных ресурсов в особо крупном размере организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК) и незаконном создании юрлица через подставных лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). По совокупности статей мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы.

Как считают следователи, обвиняемый с 2016 по 2019 годы был участником сообщества, которое закупило более 70 000 куб. м нелегально заготовленных ценных пород деревьев — дуба монгольского и ясеня маньчжурского. Цена вывезенной за рубеж древесины составила 1 млрд руб.

Для получения разрешения на экспорт леса преступники, в том числе обвиняемый, зарегистрировали на подставных лиц две фирмы, через которые сделали поддельные документы, чтобы создать видимость законности покупки леса. В доме у лидера злоумышленников правоохранители нашли 60 млн руб. Как полагают в прокуратуре, средства были «кассой преступного сообщества», их арестовали.