Жителя Хабаровского края обвинили в контрабанде леса на 1 млрд рублей

© KM.RU, Алексей Белкин

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Хабаровского края. Его обвиняют по делу о контрабанде ценных пород древесины на 1 млрд руб., сообщается на сайте прокуратуры. Дело будет рассматривать Уссурийский районный суд Приморского края.

Подсудимого обвиняют по статьям об участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК), контрабанде стратегически важных ресурсов в особо крупном размере организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК) и незаконном создании юрлица через подставных лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). По совокупности статей мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы.

Как считают следователи, обвиняемый с 2016 по 2019 годы был участником сообщества, которое закупило более 70 000 куб. м нелегально заготовленных ценных пород деревьев — дуба монгольского и ясеня маньчжурского. Цена вывезенной за рубеж древесины составила 1 млрд руб.

Для получения разрешения на экспорт леса преступники, в том числе обвиняемый, зарегистрировали на подставных лиц две фирмы, через которые сделали поддельные документы, чтобы создать видимость законности покупки леса. В доме у лидера злоумышленников правоохранители нашли 60 млн руб. Как полагают в прокуратуре, средства были «кассой преступного сообщества», их арестовали. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.12.2021, 22:00
    Гость: Ник

    А где остальные подельники?Ведь такие огромные объемы древесины невозможно украсть и вывезти за границу без содействия со стороны лесничих,правоохранителей и таможни.

  2. 17.12.2021, 20:02
    Гость: НУ

    надо бы разрешить россиянам друг дружке шины прокалывать и окна на балконах разбивать. А что? На спущенных шинах ехать нельзя что бы дпс успела приехать и балконы стеклить нельзя. А ежели валежник не по размеру взял , то на полную катушку. Это вам не тайгу вырубать и в Китай отправлять , а следы варварства выжигать. Здесь ценный валежник , а там кедры которые сами выросли. Штрафы за чих и без маски льзя... Удил свободного оленя и получи высшую меру, послал шахтеров на погибель либо украл льярд и по УДО вышел на вольную волю.

  5. 17.12.2021, 17:34
    Гость: 1

    это что за страна ,где можно лес на миллиарды воровать,а где толпы правоохранителей? или они в теме?

Все комментарии (15)
Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Премьер-министр Польши выдвинул ультиматум России
«Президент зря обижается». В чем суть спора Путина и Сокурова
Час до открытия огня: правда о киевской провокации в Азовском море
Почему в СССР плохо учили иностранным языкам?
«Советский мир являл собой индустриально-развитое общество, где главенствовали технические науки, а первым предметом в школьной иерархии значилась математика»
Избранное
Быстро и вкусно: что приготовить в мультиварке?
Фестиваль «Вершина рока», 10 октября, Music Media Dome
СССР продолжает существовать даже для украинских националистов и олигархов
Не говори по-русски или умри? Как аукается в Киргизии распад СССР
Бандеровцы из Тарусы
«Запрещенные барабанщики» провели поклонников по дорогам войны
Самые частые правонарушения водителей. Ты тоже так делаешь?
Россия, которую мы потеряли, и 1992-й, куда не хочется возвращаться. Пять главных свежих новогодних фильмов
«Пикник» попрощался с «Прикосновением» и помог одаренным детям
По миру покатилась волна государственных дефолтов
Масштабные хищения с помощью судей и разгром ИТ-холдинга «Эр-Стайл» рейдерами. Заявление Вячеслава Рудникова