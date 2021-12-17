МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

Здание МИД РФ

В ходе встречи в МИД России 15 декабря американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов НАТО.

Проекты договора опубликованы на сайте ведомства. Отмечается, что документ составлен на русском, английском и французском языках.

Основные тезисы соглашения:

  • НАТО обязаться исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины;
  • Россия и НАТО обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга, говорится в российском проекте;
  • Россия предлагает НАТО закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;
  • Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;
  • Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу, говорится в российском проекте;
  • Россия и США обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;
  • Россия и США обязуются не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;
  • Россия предлагает НАТО подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников;
  • Россия и США обязуются не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;
  • Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;
  • Россия и США обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;
  • Россия предлагает НАТО не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) - кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО.
  •  
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.12.2021, 23:10
    Гость: кстати

    На Эхе Москвы опубликовали сегодня стенограммы переговоров Горбачева и Коля об объединении Германии. Там говорят о том, что пока советская армия не выйдет из ГДР, туда не войдет НАТО. И всё. Больше никаких обещаний.

  3. 17.12.2021, 22:47
    Гость: советский инженер

    Не так что ли. Если не знаешь - не надо нести всякую .....ю. А я точно помню как оно было. Президент США обещал Горбачёву ( перед телекамерами, на весь мир) что НАТО не продвинется на восток ни на дюйм. Горбачёв заикнулся что надо бы это оформить документально но американец ему сказал: если слово дано - оно будет выполнено. У нас на западе так, привыкай. Вот так оно было на самом деле и в архивах должна остаться эта запись.

  5. 17.12.2021, 22:16
    Гость: Да

    Да и от письменных договоров отказывались. В одностороннем порядке. То есть нам с ними вообще не стоит разговаривать.

Все комментарии (44)
Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Премьер-министр Польши выдвинул ультиматум России
Час до открытия огня: правда о киевской провокации в Азовском море
Олаф Шольц стал президентом Германии
В Германии появилось правительство, какого ещё не было
Голиковой выразили народное негодование из-за сегрегации по QR-кодам
«Кровь стынет в жилах»: Голиковой выразили народное негодование из-за сегрегации по QR-кодам
Избранное
Все мультфильмы Pixar — это одна Вселенная по Хронологии Негрони
От расстрела в Новочеркасске до похорон Цоя. Десять главных российских премьер 2020-го
Что делать российским спортсменам? Выступать под флагом СССР
Россия, которую мы потеряли, и 1992-й, куда не хочется возвращаться. Пять главных свежих новогодних фильмов
Ударим коллекторами по коммунальным неплатежам?
Михаил Горевой приравнял Сергея Галанина к Сергею Есенину
Предупреждает ФСБ, что недоступен вклад тебе
Нелли Уварова: «Не стоит делать из внешности культ!»
Облицовка внутренних стен
«Будут топить до конца»: дочь у заботливой матери насильно забрали в приют
Хроники Апокалипсиса: в обесточенном Приморье лед падал со всех сторон