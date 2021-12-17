МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

14:16 17.12.2021

В ходе встречи в МИД России 15 декабря американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов НАТО.

Проекты договора опубликованы на сайте ведомства. Отмечается, что документ составлен на русском, английском и французском языках.

Основные тезисы соглашения: