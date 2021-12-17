МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности
В ходе встречи в МИД России 15 декабря американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов НАТО.
Проекты договора опубликованы на сайте ведомства. Отмечается, что документ составлен на русском, английском и французском языках.
Основные тезисы соглашения:
- НАТО обязаться исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины;
- Россия и НАТО обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга, говорится в российском проекте;
- Россия предлагает НАТО закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;
- Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;
- Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу, говорится в российском проекте;
- Россия и США обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;
- Россия и США обязуются не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;
- Россия предлагает НАТО подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников;
- Россия и США обязуются не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;
- Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;
- Россия и США обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;
- Россия предлагает НАТО не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) - кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО.
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Комментарии читателей Оставить комментарий
На Эхе Москвы опубликовали сегодня стенограммы переговоров Горбачева и Коля об объединении Германии. Там говорят о том, что пока советская армия не выйдет из ГДР, туда не войдет НАТО. И всё. Больше никаких обещаний.
А не будет ли это пакт Молотова - Риббентропа номер 2?
Не так что ли. Если не знаешь - не надо нести всякую .....ю. А я точно помню как оно было. Президент США обещал Горбачёву ( перед телекамерами, на весь мир) что НАТО не продвинется на восток ни на дюйм. Горбачёв заикнулся что надо бы это оформить документально но американец ему сказал: если слово дано - оно будет выполнено. У нас на западе так, привыкай. Вот так оно было на самом деле и в архивах должна остаться эта запись.
Предлагаете не учитывать? :)
Да и от письменных договоров отказывались. В одностороннем порядке. То есть нам с ними вообще не стоит разговаривать.