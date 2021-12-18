Россия официально вышла из Договора по открытому небу
Россия 18 декабря официально прекратила участие в Договоре по открытому небу (ДОН), приостановив выполнение своих обязательств по данному соглашению.
«Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию», — цитирует Газета.RU заявление МИД РФ.
В министерстве пояснили, что, «несмотря на многочисленные нарушения ДОН со стороны США, их союзников и клиентов», Россия делала все возможное для сохранения соглашения.
Соглашение было подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора являлось содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ох и заживем теперь!
Идёт уже не один десяток лет, а эти придурки всё стараются понравиться западу. Небо врагу открытым держат, наблюдателей из цру только недавно с военных заводов еле-еле вытеснили. Ну не кретины ли? Чистой воды кретины. И главное никто не наказан за эти диверсии против страны. А и то правда, кого наказывать, если это идеи САМОГО обнулённого.
Они весь мир послали.
товарисч,да!
это значит, что мы их послали в ответ.