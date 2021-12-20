Объем коррупционного рынка откатов оценили в 6,6 трлн рублей

08:15 20.12.2021

Объем коррупционного рынка при госзакупках составляет 6,6 триллиона рублей, что равняется трети доходной части федерального бюджета России, пишет РБК со ссылкой на исследование Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Отмечается, что размер взятки при государственных закупках в России составляет около пятой части от всей суммы госконтракта. Согласно результатам проведенного опроса, с коррупцией при прохождении конкурсных процедур сталкивался 71% поставщиков, 37% респондентов назвали сговор главным фактором для получения госзаказа.

При изучении ответов на косвенные вопросы, эксперты установили, что не менее двух из трех компаний указывают на наличие выплат представителям заказчика. Суммы выплат варьируются от 3 до 65% стоимости госконтракта, средний процент неформальных выплат составляет, по мнению экспертов, 22,5% от суммы контракта.

Респонденты пояснили, что идти на сговор заставляет высокая конкуренция за госзаказ.