Объем коррупционного рынка откатов оценили в 6,6 трлн рублей
Объем коррупционного рынка при госзакупках составляет 6,6 триллиона рублей, что равняется трети доходной части федерального бюджета России, пишет РБК со ссылкой на исследование Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.
Отмечается, что размер взятки при государственных закупках в России составляет около пятой части от всей суммы госконтракта. Согласно результатам проведенного опроса, с коррупцией при прохождении конкурсных процедур сталкивался 71% поставщиков, 37% респондентов назвали сговор главным фактором для получения госзаказа.
При изучении ответов на косвенные вопросы, эксперты установили, что не менее двух из трех компаний указывают на наличие выплат представителям заказчика. Суммы выплат варьируются от 3 до 65% стоимости госконтракта, средний процент неформальных выплат составляет, по мнению экспертов, 22,5% от суммы контракта.
Респонденты пояснили, что идти на сговор заставляет высокая конкуренция за госзаказ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Посредник не может являться звеном товаропроизводящей цепочки в силу того, что он сам ничего не производит.
Он только участвует в цепочке распространителей кем то произведенного товара, но имеющего на этом свою долю %.
Раньше покупателями оптовых товаров были купцы.
И сразу попадешь, как кур во щи.
Если посмотришь на ваш сайт госзакупок - там больше половины закупок у единственного поставщика. И куча объяснений почему только от него.
Мне Тебя надо учить как в таких случаях получают откаты ? Проще ничего нет. Достаточно купить на Х% дороже рыночной цены.
Страной правит совершенно чуждая центральная власть, которая создала государственный аппарат для безопасного грабежа России в своих корыстных целях. В этом государстве РФ (прошу: не надо путать с Россией - Родиной и страной), нельзя себя чувствовать его гражданином без отвращения и безысходности. Это вражеское государство, иначе не назовешь, накрыло Россию черной тучей и несет ей смерть.
Хотеть надо быть посредником а,не обычным наёмным бесправным персоналом ...а, хотеть значит мочь!