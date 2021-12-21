В Госдуму внесли законопроект о базовом доходе для членов семьи с детьми

10:30 21.12.2021

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о ежемесячных выплатах в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет, пишет газета «Известия».

Данное предложение было выдвинуто в связи с принятием Федерального закона «О базовом доходе семей, имеющих детей».

«Проект федерального закона устанавливает основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей в отношении каждого члена семьи, в которой воспитывается ребенок (дети)», — говорится в пояснительной записке к документу.

Так, ежемесячную сумму предлагается выплачивать с 1 января 2022 года. При этом предусматривается ежегодную индексацию выплаты на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля каждого года.

Как следует из законопроекта, по 10 тыс. рублей на ребенка предлагается выплачивать, пока ему не исполнится 18 лет. А родители смогут получать деньги, пока младший из детей не достигнет совершеннолетия.

Отмечается, что «максимальное количество граждан, в отношении которых будут осуществлены проектируемые законопроектом меры, составляет до 60 млн человек», общий объем максимально возможных расходов составит 7,2 млрд рублей в год.