Путин пообещал военный ответ НАТО в случае отказа от гарантий по Украине

19:42 21.12.2021

Россия даст военно-технический ответ Западу, если тот продолжит линию на агрессивное поведение, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны во вторник.

По его словам, Москва «имеет полное право» обеспечить свою безопасность и суверенитет в связи с угрозой расширения инфраструктуры НАТО, которая в случае появления на Украине сократит подлетное время вражеских ракет к Москве до 7-10 минут.

«То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе - их вина», - сказал Путин, имея в виду США.

По словам президента, «так называемая победа в Холодной войне» вызвала состоянии эйфории у США и привела к неверной оценке ситуации и неправильным решениям - расширению НАТО, выходу из договора по ПРО и поддержке сепаратизма на Северном Кавказе в 1990х.

«То, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются и планируют делать, это же не за тысячу километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», - приводит слова Путина Finanz.ru.

По словам президента, вооруженные конфликты, кровопролитие - это абсолютно не выбор России. «Мы не хотим такого развития событий, - заверил Путин. - Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии».

Проект таких гарантий 17 декабря опубликовал российский МИД. Москва требует перенести инфраструктуру НАТО к границам 1997 года, что де-факто означает вывод войск и техники из восточноевропейских членов блока.

Также Россия требует исключить дальнейшее расширение НАТО, в том числе за счет принятия Грузии и Украины, а также отказаться от «любой военной деятельности» на территории восточноевропейских государств, стран Закавказья и Центральной Азии.