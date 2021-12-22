Госдума отложила срок отказа чиновников от иностранного гражданства и ВНЖ

11:36 22.12.2021

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который предполагает, что крайний срок, до которого государственные служащие должны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство за границей, продлевается до 1 января 2023 года, пишет РБК.

Изменения вносятся в ст. 27 предложенного президентом Владимиром Путиным закона № 116-ФЗ, который вступил в силу с 1 июля. В нем было прописано, что на отказ от зарубежного гражданства или вида на жительство за границей у госслужащих есть шесть месяцев с момента вступления закона в силу - то есть до конца текущего года. По истечении этого срока чиновники, не представившие документы, которые подтверждают отказ от иностранного гражданства или ВНЖ, должны быть уволены.

Теперь они должны предоставить соответствующие документы до 1 января 2023 года.