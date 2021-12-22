Госдума отложила срок отказа чиновников от иностранного гражданства и ВНЖ

© KM.RU, Алексей Белкин

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который предполагает, что крайний срок, до которого государственные служащие должны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство за границей, продлевается до 1 января 2023 года, пишет РБК

Изменения вносятся в ст. 27 предложенного президентом Владимиром Путиным закона № 116-ФЗ, который вступил в силу с 1 июля. В нем было прописано, что на отказ от зарубежного гражданства или вида на жительство за границей у госслужащих есть шесть месяцев с момента вступления закона в силу - то есть до конца текущего года. По истечении этого срока чиновники, не представившие документы, которые подтверждают отказ от иностранного гражданства или ВНЖ, должны быть уволены.

Теперь они должны предоставить соответствующие документы до 1 января 2023 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.12.2021, 16:54
    Гость: Русский

    Да просто уволить всех с конфискацией. Сколько же можно терпеть такое. В каком уважающем себя государстве возможно такое?

  2. 22.12.2021, 16:42
    Гость: у....

    "Я вас умоляю..",без одобрения "историка" по 7-м войнам в России ничего не делается,окромя пожаров,взрывов,утоплений,....,а в "отстойниках" и дышат только по "евоному"согласию.Насмешили!

  3. 22.12.2021, 16:38
    Гость: Спис....

    Ага "шас",а за разглашение пойдёте "по этапу"т.к это разглашение "гостайны" и "экстремизм"!Повнимательней,у "луки" и за посты на нары закрывают!

  4. 22.12.2021, 16:37
    Гость: Евгений В.

    Если Навальный и ФБК - иностранное агентство, то кто они? "Высшие" иностранные агенты России? Или как?

  5. 22.12.2021, 16:37
    Гость: сдается что

    потом опять еще не раз отложат. Им же завидно, бизнесменам миллиардерам можно, а им почему то нельзя.

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