СМИ узнали о задержании ректора Казанского федерального университета

Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев

Силовики задержали ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, сообщают источники издания «БИЗНЕС Online» и агентства «Татар-информ».

Источники «БИЗНЕС Online» назвали две возможные причины задержания: по подозрению в рамках дела о заказном убийстве в 1990-х или по делу о коррупции.

«Ректор КФУ Ильшат Гафуров задержан правоохранительными органами по подозрению в возможной причастности к убийству, которое было совершено несколько лет назад», — заявил источник ТАСС. По данным агентства, в данный момент с Гафуровым проводятся следственные действия и допрос. Мера пресечения в отношении него будет избираться в Москве. 

Гафуров — кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор, депутат Госсовета Татарстана. Он является ректором КФУ с 2010 года.

Ранее в Самаре была задержана ректор Самарского государственного экономического университета Светлана Ашмарина. Ашмариной предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Как полагают в СК, в ноябре 2020 года ректор и замглавы отдела по научным исследованиям и инновациям подписали фиктивные договоры на написание научно-исследовательских работ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.12.2021, 15:13
    Гость: Илья

    В Татарстане едросы недавно решили облизать своего хана Минниханова пойдя против Москвы чтобы продолжать звать его президентом. Ректор это, может быть, " научно обосновывал."
    Если сейчас дружно запоют что их бес попутал-значит я прав.

  2. 22.12.2021, 14:53
    Гость: ***

    Иногда спрашивают: почему взяли вот этого и этого, а не еще 20 штук по соседству?
    Понятно же что не ворующих и не бандитствующих намного меньше половины всех возглавляющих что-нибудь пафосное.
    Потому, что тогда получатся массовые репрессии и начнется бешеный ор про 37-й год.))
    Что нежелательно. Да и следователей остро не хватает((.

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