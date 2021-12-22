СМИ узнали о задержании ректора Казанского федерального университета

12:43 22.12.2021

Силовики задержали ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, сообщают источники издания «БИЗНЕС Online» и агентства «Татар-информ».

Источники «БИЗНЕС Online» назвали две возможные причины задержания: по подозрению в рамках дела о заказном убийстве в 1990-х или по делу о коррупции.

«Ректор КФУ Ильшат Гафуров задержан правоохранительными органами по подозрению в возможной причастности к убийству, которое было совершено несколько лет назад», — заявил источник ТАСС. По данным агентства, в данный момент с Гафуровым проводятся следственные действия и допрос. Мера пресечения в отношении него будет избираться в Москве.

Гафуров — кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор, депутат Госсовета Татарстана. Он является ректором КФУ с 2010 года.

Ранее в Самаре была задержана ректор Самарского государственного экономического университета Светлана Ашмарина. Ашмариной предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Как полагают в СК, в ноябре 2020 года ректор и замглавы отдела по научным исследованиям и инновациям подписали фиктивные договоры на написание научно-исследовательских работ.