СМИ узнали о задержании ректора Казанского федерального университета
Силовики задержали ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, сообщают источники издания «БИЗНЕС Online» и агентства «Татар-информ».
Источники «БИЗНЕС Online» назвали две возможные причины задержания: по подозрению в рамках дела о заказном убийстве в 1990-х или по делу о коррупции.
«Ректор КФУ Ильшат Гафуров задержан правоохранительными органами по подозрению в возможной причастности к убийству, которое было совершено несколько лет назад», — заявил источник ТАСС. По данным агентства, в данный момент с Гафуровым проводятся следственные действия и допрос. Мера пресечения в отношении него будет избираться в Москве.
Гафуров — кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор, депутат Госсовета Татарстана. Он является ректором КФУ с 2010 года.
Ранее в Самаре была задержана ректор Самарского государственного экономического университета Светлана Ашмарина. Ашмариной предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Как полагают в СК, в ноябре 2020 года ректор и замглавы отдела по научным исследованиям и инновациям подписали фиктивные договоры на написание научно-исследовательских работ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В Татарстане едросы недавно решили облизать своего хана Минниханова пойдя против Москвы чтобы продолжать звать его президентом. Ректор это, может быть, " научно обосновывал."
Если сейчас дружно запоют что их бес попутал-значит я прав.
Иногда спрашивают: почему взяли вот этого и этого, а не еще 20 штук по соседству?
Понятно же что не ворующих и не бандитствующих намного меньше половины всех возглавляющих что-нибудь пафосное.
Потому, что тогда получатся массовые репрессии и начнется бешеный ор про 37-й год.))
Что нежелательно. Да и следователей остро не хватает((.
Неужели десять самолётов его рук дело???
это все объясняет.