Вице-президента компании «Ростелеком» избили в ресторане
Вице-президента компании «Ростелеком» в ресторане в центре Москвы. Эо произошло в заведении на Озерковской набережной.
По данным Телеграм-канала «112», топ-менеджер Игорь Зимин сделал замечание компании за соседним столиком из-за их громкого поведения, а в ответ получил несколько ударов по лицу.
Оппонентом Зимина оказался 31-летний Руслан Сейтумеров. Полиция проводит проверку.
Комментарии читателей Оставить комментарий
в Штатах этого горного козла уже бы застрелили - прямо у стола.
Ну, Вы нашли "русского лаптя"! Он же Небожитель! При нём быдло должно вставать по стойке смирно, не чавкать, не греметь ложками и говорить шёпотом, дабы своим гласом не осквернять уХи топ-манагера... Барин в кабак завалил... Однако, я вижу сплошной позитив - битая физия одного из "князей мира сего" и выпилившееся на несколько лет из масквабадского оборота дитя природы...
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