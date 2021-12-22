Вице-президента компании «Ростелеком» избили в ресторане

Ну, Вы нашли "русского лаптя"! Он же Небожитель! При нём быдло должно вставать по стойке смирно, не чавкать, не греметь ложками и говорить шёпотом, дабы своим гласом не осквернять уХи топ-манагера... Барин в кабак завалил... Однако, я вижу сплошной позитив - битая физия одного из "князей мира сего" и выпилившееся на несколько лет из масквабадского оборота дитя природы...