Вице-президента компании «Ростелеком» избили в ресторане

Вице-президента компании «Ростелеком» в ресторане в центре Москвы. Эо произошло в заведении на Озерковской набережной. 

По данным Телеграм-канала «112», топ-менеджер Игорь Зимин сделал замечание компании за соседним столиком из-за их громкого поведения, а в ответ получил несколько ударов по лицу.

Оппонентом Зимина оказался 31-летний Руслан Сейтумеров. Полиция проводит проверку.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.12.2021, 23:20
    Гость: Carlos

    Ну, Вы нашли "русского лаптя"! Он же Небожитель! При нём быдло должно вставать по стойке смирно, не чавкать, не греметь ложками и говорить шёпотом, дабы своим гласом не осквернять уХи топ-манагера... Барин в кабак завалил... Однако, я вижу сплошной позитив - битая физия одного из "князей мира сего" и выпилившееся на несколько лет из масквабадского оборота дитя природы...

  3. 22.12.2021, 23:05
    Гость: Carlos

    Киев - польский город, купленный (с городками) у Речи Посполитой Алексеем Михайловичем Романовым, Царём Тишайшим...

  4. 22.12.2021, 23:03
    Гость: Там меньше трех не бывает

    Если трое на одного, то можно, действительно, и национальность не указывать

  5. 22.12.2021, 23:00
    Гость: Ты ба вспомнил для примера

    девушку в Астраханской пиццерии, которая попросила убрать одного горячего посетителя ноги со стола

Все комментарии (55)
Выбор читателей
Фото с сайта eurointegration.com
Сертификацию «Северного потока-2» отложили на полгода
Жертвы цифрового насилия
В ФРГ решение о строительстве «Северного потока 2» признали ошибочным
© KM.RU, Наталья Ступникова
Учитель и чиновник. Почему даже глава СК А. Бастрыкин призвал вернуть советскую систему образования
Избранное
Комиссия Шидловского – бессмысленный итог «Кровавого воскресенья»
На вооружение органов военного управления поступят новые кухни-трансформеры АМПП-150
В Томской области готовы отправлять новобранцев в армию
«Так чей флаг?» Мария Захарова «блеснула» историческими познаниями
Что делать, если муж решил жить отдельно
В 1945 году Красная армия спасла мир от ужасов бактериологической войны
Война в Карабахе. Фактор Эрдогана. Часть 3
«Пролет» над гнездом Батьки
Космическая наука и прогресс
Angel «A Woman's Diary Chapter II»
«Идет социальный эксперимент, люди ненавидят друг друга»: Мария Шукшина вскрыла подоплеку ковидных ограничений