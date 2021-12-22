Программу развития Крыма продлят до 2030 года, добавив 200 млрд рублей

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что федеральная целевая программа (ФЦП) развития региона будет продлена до 2030 года. Также он сообщил об увеличение объемов финансирования.

«Владимир Владимирович принял решение увеличить федеральную целевую программу, сейчас согласовывается с правительством Российской Федерации с 2025 по 2030 выделение дополнительных средств с возможностью сдвижки влево, если у нас будет готовность, проектная документация. Там 200 млрд рублей практически. У нас есть возможность включить дополнительные мероприятия», - цитирует слова Аксенова «Интерфакс».

В течение ближайших месяцев правительство Крыма должно подготовить перечень объектов, которые войдут в обновленную ФЦП. Ожидается, что это будет водоснабжение, канализование, строительство больниц и школ.

Напомним, изначально программа была рассчитана до 2020 года включительно, затем ее несколько раз продлевали, в том числе в феврале этого года – до 2025 года включительно. Последней правкой в очередной раз существенно увеличен объем финансирования: на 9,3%, или на 117 млрд рублей, до 1,374 трлн рублей (в ценах соответствующих лет).

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