Пенсионный фонд решили объединить с Фондом социального страхования к 2023г.

Члены Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений обсудили объединение Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

«Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года», - цитирует РБК сообщение секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

В 2017 году уже сообщалось об идее правительства преобразовать ПФР в публично-правовую компанию (ППК). В декабре 2018 года Голикова дала поручения Минтруду и внебюджетным социальным фондам (ПФР, ФСС и Фонду обязательного медстрахования) внести концептуальные предложения по изменению их правового статуса. В мае 2019 года Минтруд предложил изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить ПФР, ФОМС и ФСС статус публично-правовых компаний. Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд.

Впоследствии от идеи объединения трех фондов отказались, так как структура и функции ФОМС сильно отличаются от структур ПФР и ФСС. В июле 2021 года Голикова отмечала, что объединение ПФР и ФСС может произойти не ранее 2023 года, а председатель правления ПФР Андрей Кигим заявлял, что ПФР и ФСС будут существовать на единой цифровой платформе и в настоящее время идет процесс объединения баз данных.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.12.2021, 22:13
    Гость: Когда-то

    в СССР по соцстраховской путевке регулярно ездил в дома отдыха и санатории. Стоило это примерно 10% от их реальной стоимости. Бухгалтерша на работе ходила и уговаривала эти путевки брать.
    А как сейчас с этим делом?

  2. 23.12.2021, 21:41
    Гость: 1

    оставьте в покое нищих пенсионеров и ихний фонд,они честно отработали и имеют право на сытую старость,ищите средства в производстве ,а не в карманах у пенсионеров

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