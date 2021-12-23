Пенсионный фонд решили объединить с Фондом социального страхования к 2023г.

21:02 23.12.2021

Члены Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений обсудили объединение Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

«Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года», - цитирует РБК сообщение секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

В 2017 году уже сообщалось об идее правительства преобразовать ПФР в публично-правовую компанию (ППК). В декабре 2018 года Голикова дала поручения Минтруду и внебюджетным социальным фондам (ПФР, ФСС и Фонду обязательного медстрахования) внести концептуальные предложения по изменению их правового статуса. В мае 2019 года Минтруд предложил изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить ПФР, ФОМС и ФСС статус публично-правовых компаний. Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд.

Впоследствии от идеи объединения трех фондов отказались, так как структура и функции ФОМС сильно отличаются от структур ПФР и ФСС. В июле 2021 года Голикова отмечала, что объединение ПФР и ФСС может произойти не ранее 2023 года, а председатель правления ПФР Андрей Кигим заявлял, что ПФР и ФСС будут существовать на единой цифровой платформе и в настоящее время идет процесс объединения баз данных.