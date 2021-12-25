В Кузбассе российские военные платят дань местному криминалитету

© KM.RU, Александра Воздвиженская

В городе Юрга Кемеровской области вымогатели из местных криминальных кругов обложили данью военнослужащих-контрактников. При этом им платят и сержанты, и офицеры, и даже участники спецоперации в Сирии. С военных вымогатели получают до 300-400 тысяч рублей в месяц, пишет URA.RU со ссылкой на рассказ главы ассоциации «Комитет солдатских матерей» Светланы Голуб.

«В Юрге сложилась просто катастрофическая ситуация. Из-за безнаказанности местного криминалитета, который обложил данью военнослужащих-контрактников, последние вынуждены уходить со службы. Военным угрожают, шантажируют, а порой и применяют физическую силу. Служащие боятся обращаться в правоохранительные органы и вынуждены безропотно платить дань», — рассказала Светлана Голуб.

Она подчеркнула, что благодаря нескольким пострадавшим, которые все же обратились в полицию, преступников арестовали и возбудили уголовное дело. Однако после нескольких месяцев в СИЗО один из лидеров группы — местный житель Мударис Тартыков — вновь был выпущен на свободу и может оказывать давление на свидетелей.

Как утверждает один из потерпевших, Тартыков занимается поборами с 2017 года и собирает дань с почти сотни юргинских контрактников. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.12.2021, 00:15
    Гость: Петр

    Так все эти уголовники российской власти- социально близкие!! Одного поля ягоды!

  3. 26.12.2021, 00:10
    Гость: Какое отношение

    нынешняя шпана, крышуемая продажной полицией, имеет отношение к сталинскому сиблагу?

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