В Кузбассе российские военные платят дань местному криминалитету

18:52 25.12.2021

В городе Юрга Кемеровской области вымогатели из местных криминальных кругов обложили данью военнослужащих-контрактников. При этом им платят и сержанты, и офицеры, и даже участники спецоперации в Сирии. С военных вымогатели получают до 300-400 тысяч рублей в месяц, пишет URA.RU со ссылкой на рассказ главы ассоциации «Комитет солдатских матерей» Светланы Голуб.

«В Юрге сложилась просто катастрофическая ситуация. Из-за безнаказанности местного криминалитета, который обложил данью военнослужащих-контрактников, последние вынуждены уходить со службы. Военным угрожают, шантажируют, а порой и применяют физическую силу. Служащие боятся обращаться в правоохранительные органы и вынуждены безропотно платить дань», — рассказала Светлана Голуб.

Она подчеркнула, что благодаря нескольким пострадавшим, которые все же обратились в полицию, преступников арестовали и возбудили уголовное дело. Однако после нескольких месяцев в СИЗО один из лидеров группы — местный житель Мударис Тартыков — вновь был выпущен на свободу и может оказывать давление на свидетелей.

Как утверждает один из потерпевших, Тартыков занимается поборами с 2017 года и собирает дань с почти сотни юргинских контрактников.