В Кузбассе российские военные платят дань местному криминалитету
В городе Юрга Кемеровской области вымогатели из местных криминальных кругов обложили данью военнослужащих-контрактников. При этом им платят и сержанты, и офицеры, и даже участники спецоперации в Сирии. С военных вымогатели получают до 300-400 тысяч рублей в месяц, пишет URA.RU со ссылкой на рассказ главы ассоциации «Комитет солдатских матерей» Светланы Голуб.
«В Юрге сложилась просто катастрофическая ситуация. Из-за безнаказанности местного криминалитета, который обложил данью военнослужащих-контрактников, последние вынуждены уходить со службы. Военным угрожают, шантажируют, а порой и применяют физическую силу. Служащие боятся обращаться в правоохранительные органы и вынуждены безропотно платить дань», — рассказала Светлана Голуб.
Она подчеркнула, что благодаря нескольким пострадавшим, которые все же обратились в полицию, преступников арестовали и возбудили уголовное дело. Однако после нескольких месяцев в СИЗО один из лидеров группы — местный житель Мударис Тартыков — вновь был выпущен на свободу и может оказывать давление на свидетелей.
Как утверждает один из потерпевших, Тартыков занимается поборами с 2017 года и собирает дань с почти сотни юргинских контрактников.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И как они будут страну защищать, да же если себя защитить не могут.
Так все эти уголовники российской власти- социально близкие!! Одного поля ягоды!
нынешняя шпана, крышуемая продажной полицией, имеет отношение к сталинскому сиблагу?
90-е никуда и не уходили.
красиво на парадах...