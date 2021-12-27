ИП с инвалидностью смогут получить статус социального предприятия
Индивидуальные предприниматели с инвалидностью и без наемных работников смогут получить статус социального предприятия, пишет газета "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития.
Сейчас на статус социального предприятия могут претендовать малые и средние компании, не менее половины сотрудников которых относятся к социально уязвимым категориям граждан, при этом расходы на оплату их труда должны составлять не менее 25%. При этом на ИП без наемных работников льготы положения закона не распространяются.
По данным ПФР, на 2020 год численность ИП с инвалидностью в стране составила 17,5 тысяч.
Согласно подготовленному ведомством законопроекту, индивидуальным предпринимателям с инвалидностью станут доступны меры поддержки социальных предприятий.
Так, они смогут обращаться в центры инноваций социальной сферы, получать микрозаймы по льготной ставке, а также гранты на открытие и развитие своего дела в размере до 500 тыс. руб.
Обязательные условия получения займов и грантов — аналогичный размер софинансирования от самого предприятия и прохождение обучения в центре "Мой бизнес".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это что за бред???
еще не значит - идиот.
Давно пора пересмотреть экономполитику государства,к людям с ограниченными возможностями. Освобождение от налогов, пониженый или без процентный кредит банков и тд и тп. Помогать надо делом, а не предвыборным шумом!
По мародерской логике ФНС пенсия это тоже доход. Карусельные списания пенсии под предлогом "помощи" пострадавшим от ковида у работавших как ИП пенсионеров привели к закрытию 750000 предпринимателей в начале 2021 года. Пенсионер имеет право доказать свою правоту у организованной группы должностных лиц ФНС, приставов и судей.