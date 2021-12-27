ИП с инвалидностью смогут получить статус социального предприятия

10:20 27.12.2021

Индивидуальные предприниматели с инвалидностью и без наемных работников смогут получить статус социального предприятия, пишет газета "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития.

Сейчас на статус социального предприятия могут претендовать малые и средние компании, не менее половины сотрудников которых относятся к социально уязвимым категориям граждан, при этом расходы на оплату их труда должны составлять не менее 25%. При этом на ИП без наемных работников льготы положения закона не распространяются.

По данным ПФР, на 2020 год численность ИП с инвалидностью в стране составила 17,5 тысяч.

Согласно подготовленному ведомством законопроекту, индивидуальным предпринимателям с инвалидностью станут доступны меры поддержки социальных предприятий.

Так, они смогут обращаться в центры инноваций социальной сферы, получать микрозаймы по льготной ставке, а также гранты на открытие и развитие своего дела в размере до 500 тыс. руб.

Обязательные условия получения займов и грантов — аналогичный размер софинансирования от самого предприятия и прохождение обучения в центре "Мой бизнес".