ИП с инвалидностью смогут получить статус социального предприятия

Индивидуальные предприниматели с инвалидностью и без наемных работников смогут получить статус социального предприятия, пишет газета "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития.

Сейчас на статус социального предприятия могут претендовать малые и средние компании, не менее половины сотрудников которых относятся к социально уязвимым категориям граждан, при этом расходы на оплату их труда должны составлять не менее 25%. При этом на ИП без наемных работников льготы положения закона не распространяются.

По данным ПФР, на 2020 год численность ИП с инвалидностью в стране составила 17,5 тысяч.

Согласно подготовленному ведомством законопроекту, индивидуальным предпринимателям с инвалидностью станут доступны меры поддержки социальных предприятий.

Так, они смогут обращаться в центры инноваций социальной сферы, получать микрозаймы по льготной ставке, а также гранты на открытие и развитие своего дела в размере до 500 тыс. руб.

Обязательные условия получения займов и грантов — аналогичный размер софинансирования от самого предприятия и прохождение обучения в центре "Мой бизнес".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 27.12.2021, 12:32
    Гость: Шило

    Давно пора пересмотреть экономполитику государства,к людям с ограниченными возможностями. Освобождение от налогов, пониженый или без процентный кредит банков и тд и тп. Помогать надо делом, а не предвыборным шумом!

  4. 27.12.2021, 12:30
    Гость: Гость

    По мародерской логике ФНС пенсия это тоже доход. Карусельные списания пенсии под предлогом "помощи" пострадавшим от ковида у работавших как ИП пенсионеров привели к закрытию 750000 предпринимателей в начале 2021 года. Пенсионер имеет право доказать свою правоту у организованной группы должностных лиц ФНС, приставов и судей.

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