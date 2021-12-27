Сгоревший корвет «Проворный» может быть восстановлен только к 2026 году
Корвет "Проворный" может быть полностью восстановлен после пожара не раньше, чем через пять лет - в 2026 году, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.
При этом ремонт возможен в том случае, если кабель-трассы корабля после пожара находятся в исправном состоянии. Если же трассы полностью подлежат замене, то корабль фактически придется отстроить заново.
По словам собеседника агентства, окончательные выводы о сроках восстановления корабля можно будет сделать только после заключения комиссии Объединенной судостроительной корпорации и представителей "Северной верфи".
17 декабря на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге произошел пожар на строящемся корвете "Проворный". Корвет должен был быть сдан в состав ВМФ РФ в 2022 году. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за несоблюдения техники безопасности при проведении работ, связанных с покраской.
На строительство "Проворного" было потрачено около 30 миллиардов рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не заплатили.
наш гордый корвет.
Словарь народной фразеологии.Толкование:
"Что сгорит, то не сгниёт"-
утешение или самоуспокоение по поводу сгоревшей вещи или строения.
Ну, первое крещение огнём прошёл.
"Если же трассы полностью подлежат замене, то корабль фактически придется отстроить заново."
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Я мало что в этом понимаю, но как-то странно - желобов/проводов конечно куча, но неужели их замена должна приводить к перестройке целого корабля.