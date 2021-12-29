К скандалу с забором мазков у школьников в Воронеже привлекут прокуратуру
Родители учащихся трех школ Воронежа (лицей №9, школа №36 и школа №52) собирают подписи под коллективным обращением в прокуратуру в связи с несогласованным массовым забором мазков у их детей.
Скандал разразился 23 декабря, когда в лицее №9 был проведен медосмотр младшеклассников. При этом медосмотр проводили не медработники школы, а посторонние люди в присутствии «сотрудников ОМОНа».
По рассказам родителей, ученикам поводили шпателем по щекам и под языком, после чего биоматериал упаковали в пакет. Об аналогичных осмотрах сообщили родители учеников ещё двух образовательных учреждений.
«Люди в белых халатах и ОМОН зашли в кабинет, выгнали учительницу и стали брать мазки по очереди у каждого ребёнка», - цитирует Телеграм-канал Regnum слова матери первоклассника.
«Я являюсь медиком с 45-летним стажем, и меня заинтересовало, что это за осмотр, о котором никто ничего не знает. Директор школы сказал мне по телефону, что была "устная команда" от департамента образования. Когда я позвонила в департамент, там сказали, что у них бумага от департамента здравоохранения. После чего перестали отвечать на звонки. Если прокуратура не разберётся, то организовываем родителей и идем на площадь Ленина. И до Москвы дойдём, ведь это наши дети», - рассказала мать одного из учеников.
Родители намерены получить информацию о том, кто и с какой целью проводил медосмотр, почему об этом не были предупреждены родители, а у администрации школы нет подтверждающих документов, почему плановый осмотр проводил не штатный медработник и почему проверка проходила выборочно.
При этом в мэрии пояснили, что подобные осмотры проводятся планово в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, а за ОМОН дети якобы могли принять сотрудников ЧОПа
«Какие-либо анализы при таких медосмотрах не берутся. Сотрудники правоохранительных органов, тем более, ОМОНа к участию в таких обычных процедурах, естественно, не привлекаются», - заявили в мэрии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это точно был забор мазков, а не намеренное заражение детей путем прикосновения непонятно чего к слизистым оболочкам?
Предлагаю всем неравнодушным, встречая любого чиновника в Воронеже сразу бить в рожу, на вопрос за что - говорить что указание сверху.
Что хотят, то и творят. И точно никто не объясняет. Очень странные "плановые" проверки!
Рептилоиды с Нибиру, мать...
омону нечем заняться.
29 декабря 2021 года
Тело одиннадцатилетнего мальчика со следами обморожения обнаружили на улице Программистов в Дубне.
О пропаже ребенка заявили утром 27 декабря, после того, как он вышел из дома и должен был отправиться в школу на общественном транспорте, но так и не посетил образовательное учреждение в этот день.