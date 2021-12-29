К скандалу с забором мазков у школьников в Воронеже привлекут прокуратуру

13:54 29.12.2021

Родители учащихся трех школ Воронежа (лицей №9, школа №36 и школа №52) собирают подписи под коллективным обращением в прокуратуру в связи с несогласованным массовым забором мазков у их детей.

Скандал разразился 23 декабря, когда в лицее №9 был проведен медосмотр младшеклассников. При этом медосмотр проводили не медработники школы, а посторонние люди в присутствии «сотрудников ОМОНа».

По рассказам родителей, ученикам поводили шпателем по щекам и под языком, после чего биоматериал упаковали в пакет. Об аналогичных осмотрах сообщили родители учеников ещё двух образовательных учреждений.

«Люди в белых халатах и ОМОН зашли в кабинет, выгнали учительницу и стали брать мазки по очереди у каждого ребёнка», - цитирует Телеграм-канал Regnum слова матери первоклассника.

«Я являюсь медиком с 45-летним стажем, и меня заинтересовало, что это за осмотр, о котором никто ничего не знает. Директор школы сказал мне по телефону, что была "устная команда" от департамента образования. Когда я позвонила в департамент, там сказали, что у них бумага от департамента здравоохранения. После чего перестали отвечать на звонки. Если прокуратура не разберётся, то организовываем родителей и идем на площадь Ленина. И до Москвы дойдём, ведь это наши дети», - рассказала мать одного из учеников.

Родители намерены получить информацию о том, кто и с какой целью проводил медосмотр, почему об этом не были предупреждены родители, а у администрации школы нет подтверждающих документов, почему плановый осмотр проводил не штатный медработник и почему проверка проходила выборочно.

При этом в мэрии пояснили, что подобные осмотры проводятся планово в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, а за ОМОН дети якобы могли принять сотрудников ЧОПа

«Какие-либо анализы при таких медосмотрах не берутся. Сотрудники правоохранительных органов, тем более, ОМОНа к участию в таких обычных процедурах, естественно, не привлекаются», - заявили в мэрии.