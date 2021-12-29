К скандалу с забором мазков у школьников в Воронеже привлекут прокуратуру

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Родители учащихся трех школ Воронежа (лицей №9, школа №36 и школа №52) собирают подписи под коллективным обращением в прокуратуру в связи с несогласованным массовым забором мазков у их детей.

Скандал разразился 23 декабря, когда в лицее №9 был проведен медосмотр младшеклассников. При этом медосмотр проводили не медработники школы, а посторонние люди в присутствии «сотрудников ОМОНа».

По рассказам родителей, ученикам поводили шпателем по щекам и под языком, после чего биоматериал упаковали в пакет. Об аналогичных осмотрах сообщили родители учеников ещё двух образовательных учреждений.

«Люди в белых халатах и ОМОН зашли в кабинет, выгнали учительницу и стали брать мазки по очереди у каждого ребёнка», - цитирует Телеграм-канал Regnum слова матери первоклассника.

«Я являюсь медиком с 45-летним стажем, и меня заинтересовало, что это за осмотр, о котором никто ничего не знает. Директор школы сказал мне по телефону, что была "устная команда" от департамента образования. Когда я позвонила в департамент, там сказали, что у них бумага от департамента здравоохранения. После чего перестали отвечать на звонки. Если прокуратура не разберётся, то организовываем родителей и идем на площадь Ленина. И до Москвы дойдём, ведь это наши дети», - рассказала мать одного из учеников.

Родители намерены получить информацию о том, кто и с какой целью проводил медосмотр, почему об этом не были предупреждены родители, а у администрации школы нет подтверждающих документов, почему плановый осмотр проводил не штатный медработник и почему проверка проходила выборочно.

При этом в мэрии пояснили, что подобные осмотры проводятся планово в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, а за ОМОН дети якобы могли принять сотрудников ЧОПа

«Какие-либо анализы при таких медосмотрах не берутся. Сотрудники правоохранительных органов, тем более, ОМОНа к участию в таких обычных процедурах, естественно, не привлекаются», - заявили в мэрии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.12.2021, 15:32
    Гость: Бобёр

    Это точно был забор мазков, а не намеренное заражение детей путем прикосновения непонятно чего к слизистым оболочкам?
    Предлагаю всем неравнодушным, встречая любого чиновника в Воронеже сразу бить в рожу, на вопрос за что - говорить что указание сверху.

  2. 29.12.2021, 15:29
    Гость: Татьяна

    Что хотят, то и творят. И точно никто не объясняет. Очень странные "плановые" проверки!

  5. 29.12.2021, 15:19
    Гость: Тем временем :

    29 декабря 2021 года
    Тело одиннадцатилетнего мальчика со следами обморожения обнаружили на улице Программистов в Дубне.
    О пропаже ребенка заявили утром 27 декабря, после того, как он вышел из дома и должен был отправиться в школу на общественном транспорте, но так и не посетил образовательное учреждение в этот день.

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