ВЦИОМ выявил долю пессимистично настроенных к 2022 году россиян

13:51 30.12.2021

Свыше 60% участников опроса ВЦИОМ об ожиданиях на 2022 год убеждены, что в России произойдут позитивные изменения, еще 19% полагают, что страну не ждет ничего радостного.

Результаты исследования опубликованы на сайте центра. Еще около 18% опрошенных затруднились ответить на вопрос. Респонденты могли выбрать несколько ответов.

Среди конкретных позитивных изменений, которые ожидают граждане, самым популярным стало улучшение ситуации с COVID-19 или окончание пандемии. Такой ответ выбрали 22% опрошенных. Также 11% респондентов ожидают повышения уровня жизни или роста зарплат, а 9% россиян убеждены, что в 2022 году снизятся цены.

По 8% голосов набрали ответы «Экономическое развитие / выход из кризиса» и «Пенсионная реформа / понижение пенсионного возраста / забота о пенсионерах».

Из наиболее вероятных плохих событий опрошенные чаще всего выбирали инфляцию и рост цен (21%). Также сограждане опасаются новой волны коронавируса (9%), падения уровня жизни (8%), военных конфликтов (7%), ухудшения отношений с Украиной (7%) или с другими странами (4%).