ВЦИОМ выявил долю пессимистично настроенных к 2022 году россиян

© РИА Новости Илья Наймушин

Свыше 60% участников опроса ВЦИОМ об ожиданиях на 2022 год убеждены, что в России произойдут позитивные изменения, еще 19% полагают, что страну не ждет ничего радостного.

Результаты исследования опубликованы на сайте центра. Еще около 18% опрошенных затруднились ответить на вопрос. Респонденты могли выбрать несколько ответов.

Среди конкретных позитивных изменений, которые ожидают граждане, самым популярным стало улучшение ситуации с COVID-19 или окончание пандемии. Такой ответ выбрали 22% опрошенных. Также 11% респондентов ожидают повышения уровня жизни или роста зарплат, а 9% россиян убеждены, что в 2022 году снизятся цены.

По 8% голосов набрали ответы «Экономическое развитие / выход из кризиса» и «Пенсионная реформа / понижение пенсионного возраста / забота о пенсионерах».

Из наиболее вероятных плохих событий опрошенные чаще всего выбирали инфляцию и рост цен (21%). Также сограждане опасаются новой волны коронавируса (9%), падения уровня жизни (8%), военных конфликтов (7%), ухудшения отношений с Украиной (7%) или с другими странами (4%).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.12.2021, 17:54
    Гость: майк

    Тогда погуглите новость "Вера россиян в будущее экономики рухнула ниже уровня 1990х"
    Вциом перепутал
    Лишь 11% россиян считают, что наступающий 2022-й год принесет улучшение экономической ситуации, каждый четвертый (24%) не ждет изменений, а большинство - 53% - готовятся к новому витку «экономических трудностей». Причем доля последних выросла на 6 процентных пунктов даже по сравнению с 2020 годом, когда экономика пережила рецессию, девальвацию и локдауны.
    Разница между пессимистами и оптимистами - 42 процентных пункта - стала практически рекордной за все время исследований. Даже в дефолтном 1998 году и на фоне мирового кризиса-2008 люди чуть оптимистичнее смотрели в будущее.

  4. 30.12.2021, 17:21
    Гость: Волчара!

    Попомни мои слова: будет только хуже, и серьезно хуже.
    Володеньке, кроме закручивания гаек, на ум больше ничего не приходит. Ну, не умеет он больше ничего!

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