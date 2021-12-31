Россия хочет отказаться от аренды 16 объектов Байконура

09:20 31.12.2021

Россия собирается вывести из аренды 16 объектов на космодроме Байконур. Как сообщает РИА Новости, они будут переданы Казахстану до конца 2022 года.

По данным источника агентства, данные объекты были сочтены бесперспективными с точки зрения дальнейшего использования. Отмечается, что в список попала не только недвижимость, но и часть имущества с остаточной стоимостью. Сейчас специальная комиссия прорабатывает возможность снятия его с учета российских предприятий перед передачей Казахстану.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о планах вывести из аренды ненужные объекты на космодроме Байконур. По его словам, Россия их не эксплуатирует, а потому отвечать за них бессмысленно.

Изменения в договор аренды Байконура у Казахстана вступили в силу летом 2021 года. Теперь космодром передан в аренду до 2050 года, тогда как ранее в соглашении, подписанном в 1994 году, предусматривалась его аренда на 20 лет. О продлении соглашения стороны договорились в 2004 году.

Байконур – первый в мире космодром, откуда был запущен первый искусственный спутник Земли, первый космонавт планеты Юрий Гагарин. После распада СССР он оказался в собственности Казахстана. Россия ежегодно платит за аренду Байконура 115 миллионов долларов.