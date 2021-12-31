Россия хочет отказаться от аренды 16 объектов Байконура

Россия собирается вывести из аренды 16 объектов на космодроме Байконур. Как сообщает РИА Новости, они будут переданы Казахстану до конца 2022 года.

По данным источника агентства, данные объекты были сочтены бесперспективными с точки зрения дальнейшего использования. Отмечается, что в список попала не только недвижимость, но и часть имущества с остаточной стоимостью. Сейчас специальная комиссия прорабатывает возможность снятия его с учета российских предприятий перед передачей Казахстану.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о планах вывести из аренды ненужные объекты на космодроме Байконур.  По его словам, Россия их не эксплуатирует, а потому отвечать за них бессмысленно.

Изменения в договор аренды Байконура у Казахстана вступили в силу летом 2021 года. Теперь космодром передан в аренду до 2050 года, тогда как ранее в соглашении, подписанном в 1994 году, предусматривалась его аренда на 20 лет. О продлении соглашения стороны договорились в 2004 году.

Байконур – первый в мире космодром, откуда был запущен первый искусственный спутник Земли, первый космонавт планеты Юрий Гагарин. После распада СССР он оказался в собственности Казахстана. Россия ежегодно платит за аренду Байконура 115 миллионов долларов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.12.2021, 16:51
    Гость: massachusets

    Нам и нахрен Он не нужен ,Канаверал ближе к Экватору и лучше приводнять или топить отработанные ступени

  2. 31.12.2021, 14:49
    Гость: Евгений В.

    Космос - такая длинная скоростная дорога, если отстал на километр, то уже не догонишь ни когда. А РФ отстала уже на сотни км. Поэтому, действительно, зачем РФ космодромы вообще в таком виде? Когда еще новый Королев может появиться?

  4. 31.12.2021, 13:27
    Гость: TWO

    Оно конечно! Только, почему-то, вспоминается главная интрига фильма "Бриллиантовая рука". Что Байконур, что Куру для нас нынешних - то, что "шеф" устами Лёлика резюмировал: "Если человек идиот - это надолго".

  5. 31.12.2021, 13:21
    Гость: Ну

    теперь казахи либо на металлолом все разберут либо амерам под дружественную России базу отдадут.

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