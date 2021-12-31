Итоги счастья-2021: Дед Мороз задумался, кому из нас подарки под ёлочку готовить

По недовольству населения жизнью РФ догнала Афганистан, Украину и Гану. А в топ-5 самых счастливых стран — Колумбия, Казахстан, Албания, Малайзия и Азербайджан

В пятерку самых несчастных стран мира вошла в уходящем году Россия. Соответствующий индекс у неё нынче на три процентных пункта меньше, чем в 2020-м. Это следует из опроса, который провели Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International и исследовательский холдинг «Ромир». Опрошено было 41тыс. 560 человек из 44 стран.

Так называемый индекс счастья — это разница между довольными и недовольными жизнью людьми. У наших соотечественников он составил всего 18 пунктов, став самым низким за последние десять лет. Для сравнения: в 2013-м составлял 24 пункта. В 2014-м — 59, чему поспособствовала, вероятно, «Крымская весна» и вызванное ею всенародное воодушевление. Но затем год за годом индекс только снижался…

Несчастнее нас, если верить данному исследованию, только жители Афганистана, Ганы, Украины и Ирака, где процентный пункт недовольных жизнью от 36 до 31 пункта.

А в топ-5 самых счастливых стран — Колумбия, Казахстан, Албания, Малайзия и Азербайджан. Как объясняют социологи Gallup International и «Ромира», жители Латинской Америки, Африки и Восточной Азии часто лидируют в такого рода опросах благодаря своему оптимизму, а не качеству жизни, оставляющему желать там много лучшего.

Чего не скажешь, о европейцах, ближневосточных гражданах и россиянах, настроенных всегда и ко всему более пессимистично.

Но есть и другие данные. Их приводит ВЦИОМ. Заданный респондентам РФ месяц назад вопрос звучал незатейливо: «В жизни бывает всякое — и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?». Счастливчиков оказалось 84%. Не ощущают себя таковыми лишь 14%. Оставшееся 2% с ответом затруднились.

А по версии государственной исследовательской организации, каковой является ВЦИОМ, из чего состоит российское счастье? В здоровье, успешной учебе и делах (29% опрошенных); в семье (27%) и детях (22%), в хорошей работе (20%). Мешает же почувствовать себя как минимум удовлетворенными жизнью «общее положение дел в стране» — 8% ответивших; нехватка материальных средств — 7%, отсутствие стабильности — 6%, а также проблемы в семье — 5%.

Вот такая забавная предновогодняя статистика. Забавно в ней то, что, во-первых, показатели уж очень сильно разнятся.

С зарубежными исследователями понятно — они к россиянам пристрастны. Но свои не преувеличивают ли? Откуда, например, у нас 84% безудержных оптимистов? С нашими-то «сказочными» пенсиями по принципу на хлеб и лекарства хватает и ладно.

Все исследования подобного рода выдают, как правило, обобщенные результаты. И настолько те обобщены, что истинную картину не всегда увидишь. Как говорится, конкретики мало. Потому проведем свой небольшой опрос, расспросив людей компетентных и в нашей стране небезызвестных об их личном и не только счастье.

Леонид Перлов, учитель с 40-летним стажем, почетный работник образования.

— Считается, что молодежь 16-24 лет счастливее более взрослых людей. Согласны с этим?

— Да, это так, потому, что критерии счастья у них разные. Для поколения миллениумов и зумов — это комфортность той среды, в которой они живут, доступность к соцсетям, возможность развлекаться, когда и с кем хочется. Они не парятся насчет «светлого будущего», как их родители, живя сегодняшним днем.

— А какие у них настроения — оно ведь влияет на общее восприятие мира?

— Значительная часть выпускников школ и вузов мечтает уехать за рубеж. Там жить и работать. Не верят обещаниям Кремля в кардинальное улучшение ситуации с трудоустройством по специальности, с возможностью полноценной самореализации.

— Для молодых и талантливых у нас в стране создан образовательный центр «Сириус»!

— Попасть туда подавляющему большинству перспективных ребят нереально. Центр дорогой по сумме вложений в его деятельность, при этом очень маленький. Для избранных. Многоступенчатый отбор туда детей нередко превращается в состязания ловких и умелых родителей. К тому же ограничен: только математическое, музыкальное и спортивное направления. А гуманитарное, социальное разве менее важны?

— Какие сейчас ценности у школьников старших классов? У студентов? Социологи утверждают, что современная молодежь равнодушна к таким понятиям, как «Родина», «патриотизм», а принадлежность к России не вызывает никаких чувств.

— Ценности у всех разные. Говорить о какой-то одной или двух общих неправильно. Живут, растут все в разных условиях. Для кого-то главная ценность — айфон-15. Кому-то важно регулярно и хорошо питаться.

— Вы сами счастливы?

— Вполне. Хотя не все в нынешней жизни мне нравится. Не нравится, например, что чиновники от образования делают сейчас со школой, оболванивая учащихся предлагаемыми программами обучения. А радость моя, тыл мой — семья.

У политолога Дмитрия Солонникова, директора Института современного государственного развития, ваш корреспондент поинтересовалась, в какой мере политика влияет на настроение людей, которое, в конечном счете, сказывается на ощущениях счастливой или наоборот жизни.

— Политика, конечно, влияет — всегда и на всех. Она формирует тот мир, в котором мы все живем, настроение, самочувствие, взгляды людей, с которыми общаемся. Это как с погодой. Сколько угодно можно говорить, что ты ею не интересуешься. Но вышел на улицу, попал под дождь, не захватив с собой зонта, и в следующий раз непременно заглянешь в прогноз! Хорошо, когда политика дает образ позитивного будущего. Это прибавляет оптимизма, более ясным становятся цели. В современной России такого нет.

— Существует разница в восприятии жизни жителями столичных регионов и периферии?

— Москвичи и петербуржцы априори счастливее. Уже хотя бы потому, что возможностей в их городах больше. И профессиональных, и культурных — разных. По этой в основном причине в последние годы сюда и едут целые составы переселенцев из регионов, в том числе, отдаленных.

— По оценкам социологов, самый высокий рейтинг счастья россиян отмечался в 2014 году. Это как-то связано с возвращением Крыма в состав РФ?

— Очень условно. Да, была гордость за страну, радость за крымчан. Но и успех на мировой футбольном первенстве-2018, где наша сборная дошла до четвертьфинала, воодушевил народ, помнится, не меньше. Хватило радости недели, кажется, на две. Это не то, что позволяет говорить о счастливом или несчастливом восприятии жизни в целом.

— О себе можете сказать, что вы счастливый человек?

— Да! У меня любимая жена, дети. Я общаюсь с интересными людьми. Все, что нужно для полного счастья?

Резюме нашего эксперта Марии Мацкевич, кандидата наук, старшего научного сотрудника Социологического института РАН, преподавателя НИУ Высшей школы экономики Петербурга.

— Насколько условны или, наоборот, достоверны исследования и последующие выводы на их основе соцопросов?

— О том, как измерить то или иное состояние человека или конкретного сообщества специалисты спорят давно, но к единому мнению пока не пришли. В мире немало национальных культур, где не принято признаваться, что несчастен (Восточные регионы планеты), жаловаться на судьбу (Китай). Поэтому, изучая индекс счастья, социологи им одним не ограничиваются. А только во взаимосвязи, в частности, с таким понятием как благополучие. Личное и на уровне общества в целом. Последнее важно, чтобы различать положение дел в странах. В России нет табу на сетования о неудавшейся судьбе. Но принято сравнивать свою жизнь с той, что у ближнего окружения. В масштабах государства — с соседними странами, прежде всего, дружественными. А также по традиции с европейскими.

— И как чувствует себя на пороге нового, 2022 года, российское общество?

— В целом хуже, чем могло бы. Так считает подавляющее большинство соотечественников. Прежде всего, молодых, не старше 30 лет. Они сравнивают с жизнью ровесников в странах ЕС, где многие успели побывать не по одному разу. В отличие от предыдущего поколения, пережившего лихие 1990-е годы, для которого теперешнее сытое (буквально!) время, считай, настоящее счастье по сравнению с их голодным и бандитским. А для более старшего поколения главное, чтобы не было войны. В остальном можно потерпеть.

— С недавних пор вновь слышны разговоры о возможной войне…

— Политическая ситуация в мире, к сожалению, не радует. Тревог добавляет пандемия. Все думали, что в этом году её уже не будет, вернемся к привычному ритму жизни. Но, увы… Плюс — экономические трудности, в которых вирус сыграл не последнюю роль.

— Вирус во всем мире. Что не особо сказывается на экономике той же Европы. Судя, в частности, по тому, как живет там население.

— И у них есть проблемы. Просто они не так заметны на фоне их показателей в предковидные времена. У нас после кризиса 2008 года экономические показатели в основном снижались.

— С первой частью «счастливого индекса» разобрались. А что с благополучием россиян?

— Многим грех жаловаться. Имеют в собственности квартиры, машины, возможность отдыхать на престижных курортах. Среднестатистический россиянин живет не так уж и плохо. Что, тем не менее, не прибавляет ему спокойствия по причинам, которые я перечислила выше.

— О чем мечтают россияне накануне Нового года?

— О здоровье и благополучии близких в первую очередь. Чтобы пандемию скорее победили. Не было войны. И отменили Q-коды.