Бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного

12:06 2.01.2022

МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при получении электронного.

"Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорт. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться", - сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства .

При этом выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана, поэтому два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

В МВД напомнили, что выдавать паспорта с электронным носителем информации планируется на добровольной основе гражданам России, начиная с 14-летнего возраста.

Как ранее заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пилотный проект по внедрению цифрового паспорта начнется с начала 2023 года с Москвы, Московской области и Татарстана. По его словам, технические испытания электронных компонентов такого документа - микросхемы и бланка, - уже проведены.