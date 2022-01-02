Бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного
МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при получении электронного.
"Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорт. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться", - сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства .
При этом выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана, поэтому два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.
В МВД напомнили, что выдавать паспорта с электронным носителем информации планируется на добровольной основе гражданам России, начиная с 14-летнего возраста.
Как ранее заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пилотный проект по внедрению цифрового паспорта начнется с начала 2023 года с Москвы, Московской области и Татарстана. По его словам, технические испытания электронных компонентов такого документа - микросхемы и бланка, - уже проведены.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И вдруг,
как будто
ожогом,
рот
скривило
господину.
Это
господин чиновник
берет
мою
краснокожую паспортину.
Берет —
как бомбу,
берет —
как ежа,
как бритву
обоюдоострую,
берет,
как гремучую
в 20 жал
змею
двухметроворостую.
У нас по 3-4 раза в неделю свет отключают и это в 100 км от мкада.Ничего не работает по полдня,магазины только наличку берут.Те кто все это внедряет просто либо молодые кретины,из мацквы не выезжавшие,либо вредители.А если война?Там электричество может пропасть вообще надолго.
"обнулируется", вовка уде прошел эту процедуру.
утилиизации.
В случае потери связи с дата центром гражданин России, автоматически становится лицом без гражданства?