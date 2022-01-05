В Костроме задержаны подозреваемые в убийстве 5-летней девочки
В Костроме задержаны двое подозреваемых в убийстве 5-летней девочки.
По данным следствия, 4 января 2022 года девочка вышла на улицу Северной Правды города Костромы на прогулку. Спустя несколько минут двое мужчин схватили ее и скрылись в неизвестном направлении.
Незамедлительно были организованы поиски девочки, в которых принимали участие следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, сотрудники полиции, добровольцы отряда "Лиза Алерт".
Тело ребенка было обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы. Жители города собрались у здания общежития, где обнаружили и самих подозреваемых. Они требовали у правоохранителей выдать им педофилов, чтобы совершить самосуд, сообщает РЕН ТВ.
Задержаны двое подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка. С задержанными в настоящее время проводятся следственные действия.
Глава СКР Александр Бастрыкин взял это дело под личный контроль. Он поручил доложить об этапах расследования уголовного дела и обо всех версиях произошедшего, а также представить доклад по полученным доказательствам, которые позволили оперативно раскрыть преступление, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным телеграм-канала 112, преступление мог совершить 44-летний Денис Герасимов, он привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию. Он находился под административным надзором. Мужчина вышел на свободу из колонии общего режима в марте прошлого года. Герасимов и его подельник изнасиловали девочку, а затем нанесли множественные ножевые ранения. Тело они спрятали в спортивную сумку, видимо, чтобы в дальнейшем избавиться от него.
Момент похищения девочки попал на видео:
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я надеюсь, что им будет очень плохо в тюрьме, суд должен дать пожизненный срок, такие уро*ы не должны гулять по улицам
Безмозглые курицы не дано понять где они живут надеясь на русский авось,народ деградирует,жизнь среди бешенных собак
четвертовать на площади, да не по европейски, зато полюдски
На пожизненное таких без вариантов, и Азербайджанцев из Ижевска которые два года насиловали 15 летнюю не на 3 года а тоже пожизненно
как раньше , на кол сажали?