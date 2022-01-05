В Костроме задержаны подозреваемые в убийстве 5-летней девочки

10:47 5.01.2022

В Костроме задержаны двое подозреваемых в убийстве 5-летней девочки.

По данным следствия, 4 января 2022 года девочка вышла на улицу Северной Правды города Костромы на прогулку. Спустя несколько минут двое мужчин схватили ее и скрылись в неизвестном направлении.

Незамедлительно были организованы поиски девочки, в которых принимали участие следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, сотрудники полиции, добровольцы отряда "Лиза Алерт".

Тело ребенка было обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы. Жители города собрались у здания общежития, где обнаружили и самих подозреваемых. Они требовали у правоохранителей выдать им педофилов, чтобы совершить самосуд, сообщает РЕН ТВ.

Задержаны двое подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка. С задержанными в настоящее время проводятся следственные действия.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял это дело под личный контроль. Он поручил доложить об этапах расследования уголовного дела и обо всех версиях произошедшего, а также представить доклад по полученным доказательствам, которые позволили оперативно раскрыть преступление, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным телеграм-канала 112, преступление мог совершить 44-летний Денис Герасимов, он привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию. Он находился под административным надзором. Мужчина вышел на свободу из колонии общего режима в марте прошлого года. Герасимов и его подельник изнасиловали девочку, а затем нанесли множественные ножевые ранения. Тело они спрятали в спортивную сумку, видимо, чтобы в дальнейшем избавиться от него.

Момент похищения девочки попал на видео: