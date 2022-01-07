Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством

11:09 7.01.2022

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России с Рождеством Христовым. Этот праздник, по мнению главы государства, один из главных и самых любимых христианских праздников, имеющих особый нравственный смысл.

"Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил большую роль РПЦ и других христианских конфессий в сбережении исторического, патриотического, культурного наследия, в укреплении института семьи и воспитании молодёжи.

В Рождественскую ночь президент России присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёво.