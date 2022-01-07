Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России с Рождеством Христовым. Этот праздник, по мнению главы государства, один из главных и самых любимых христианских праздников, имеющих особый нравственный смысл.

"Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил большую роль РПЦ и других христианских конфессий в сбережении исторического, патриотического, культурного наследия, в укреплении института семьи и воспитании молодёжи. 

В Рождественскую ночь президент России присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёво.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.01.2022, 15:13
    Гость: При власти Советской царёк был "чекистом"

    И как "коммунист", стало быть, - "атеистом"...
    Предав же Союз и жулью присягнув,
    Стал "верующим" беспринципный Тартюф!

  5. 07.01.2022, 14:43
    Гость: stalker

    Рождественскую ночь на богослужении был ? Грехи замаливает, а потом на экране кликушествует ?

Все комментарии (20)
Выбор читателей
Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видеотрансляции
Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
В Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центров
Годовщина освобождения Софии и болгарская благодарность
© KM.RU, Алексей Белкин
В Костроме задержаны подозреваемые в убийстве 5-летней девочки
Избранное
Россия vs Турция: полшага до войны?
Что делать, если муж решил жить отдельно
Маски для кожи лица – добавим специй!
«Оказалось, что от проевропейской Санду избиратели в Молдавии ждут большего, чем от пророссийских Воронина или Додона»
«Как быть среди конспирологии мрака? Как быть среди пёстрой, как конфетти, журналистской лжи?»
«Коронавирусная эпопея приводит к тому, что процедура голосования утрачивает даже номинальную подконтрольность силам гражданского общества»
«Край наглости»: приписки врачами услуг — контрольный выстрел в бесплатную медицину
Рывок «Талибана»: вперед, на север, за газом и невестами
«Как мы, потомки победителей, могли это допустить?» Деятели культуры бьют тревогу из-за обязательной вакцинации
Медуллярный рак щитовидной железы: симптомы и признаки
Ароматерапия для души и тела