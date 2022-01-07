Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России с Рождеством Христовым. Этот праздник, по мнению главы государства, один из главных и самых любимых христианских праздников, имеющих особый нравственный смысл.
"Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Владимир Путин отметил большую роль РПЦ и других христианских конфессий в сбережении исторического, патриотического, культурного наследия, в укреплении института семьи и воспитании молодёжи.
В Рождественскую ночь президент России присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёво.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нас учил святой Отец, что разеденный не смертью есть бес и веры ему нет.
И как "коммунист", стало быть, - "атеистом"...
Предав же Союз и жулью присягнув,
Стал "верующим" беспринципный Тартюф!
не задумываясь откроет огонь на поражение.
- не покаешься.
Рождественскую ночь на богослужении был ? Грехи замаливает, а потом на экране кликушествует ?