В МВД РФ объяснили отмену обязательных штампов о браке и детях в паспорте
В МВД России заявили об отсутствии необходимости в штампах о браке и детях в паспорте. Соответствующие отметки перестали быть обязательными в связи с хранением основных сведений о населении в электронном виде.
"В условиях цифровой трансформации государственного управления, когда основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях", - пояснили ТАСС в ведомстве.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление правительства в июле 2021 года, напоминает "Коммерсант". Теперь штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет в паспортах можно проставлять по желанию граждан. Также необязательными стали отметки о загранпаспортах, где ранее по желанию гражданина ставились только отметки о группе крови и резус-факторе, а также об идентификационном номере налогоплательщика. Обязательными остались только штампы о регистрации по месту жительства, снятии с учета и воинской обязанности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Жену, детей и родителей нам назначит искусственный интеллект.
Это не паспорт,если нет сведений о национальности,браке и детях.
Лохторат сам кует своё настоящее, будущее и... даже прошлое ...с галошами для африканцев...
Оттож...а,базы хранения данных протечка зальёт,а вирус какой ...наши партнёры через своё железо и софт активируют?!..а,сис админ с ума сбрендит?!Пьяный электрик... и гилбайтер какой закоротит...
Оне один раз уже занялись пенсией...очередная Рыночная реформа украла 5лет "халявного"дожития .. скоро обещают опять заняться ею , ещё пяток лет дожития буратин убыточного для фонда гешефтмахеров уберут их Ночные сторожа..