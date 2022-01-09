В МВД РФ объяснили отмену обязательных штампов о браке и детях в паспорте

Паспорт РФ

В МВД России заявили об отсутствии необходимости в штампах о браке и детях в паспорте. Соответствующие отметки перестали быть обязательными в связи с хранением основных сведений о населении в электронном виде.

"В условиях цифровой трансформации государственного управления, когда основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях", - пояснили ТАСС в ведомстве.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление правительства в июле 2021 года, напоминает "Коммерсант". Теперь штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет в паспортах можно проставлять по желанию граждан. Также необязательными стали отметки о загранпаспортах, где ранее по желанию гражданина ставились только отметки о группе крови и резус-факторе, а также об идентификационном номере налогоплательщика. Обязательными остались только штампы о регистрации по месту жительства, снятии с учета и воинской обязанности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 09.01.2022, 16:15
    Гость: тд

    Лохторат сам кует своё настоящее, будущее и... даже прошлое ...с галошами для африканцев...

  4. 09.01.2022, 16:08
    Гость: тд

    Оттож...а,базы хранения данных протечка зальёт,а вирус какой ...наши партнёры через своё железо и софт активируют?!..а,сис админ с ума сбрендит?!Пьяный электрик... и гилбайтер какой закоротит...

  5. 09.01.2022, 16:02
    Гость: тд

    Оне один раз уже занялись пенсией...очередная Рыночная реформа украла 5лет "халявного"дожития .. скоро обещают опять заняться ею , ещё пяток лет дожития буратин убыточного для фонда гешефтмахеров уберут их Ночные сторожа..

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