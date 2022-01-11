Мурашко заявил о резком падение темпов вакцинации в зимние праздники

Мурашко Михаил Альбертович

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в новогодние праздники вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса прошли 759 000 россиян. По его словам, в день вакцинировалось порядка 70 000 человек, что в разы меньше, чем до Нового года.

Также Мурашко отметил, что каких-либо технических препятствий для прохождения вакцинации в регионах нет. «Повсеместно вакцинация на сегодняшний день доступна», - цитирует «Интерфакс» слова министра.

По данным Мурашко, на сегодняшний день повторно привились от коронавируса и получили вакцину «Спутник Лайт» почти 11 млн граждан.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.01.2022, 03:25
    Гость: ONE

    "Организации Project Veritas (Проект "Истина") стало известно, что специалисты американской неправительственной организации EcoHealth Alliance занимались исследованиями коронавирусов в нескольких лабораториях на территории США, а также в китайском Ухане перед тем, как там произошла первая вспышка инфекции.

    Об этом сообщает портал OpIndia во вторник, 11 января.

    Группе, занимающейся расследованием, удалось установить, что еще в марте 2018 года EcoHealth Alliance обратилась к Управлению перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) с просьбой профинансировать научные исследования коронавирусов, переносимых летучими мышами.

    Ведомство отклонило данный запрос, посчитав, что подобная работа может быть слишком опасной и нарушит введенный ранее запрет на проведение исследований, направленных на усиление способностей различных вирусов.

    Несмотря на это, Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID), возглавляемый доктором Энтони Фаучи, позже одобрил данный проект, и ученые приступили к исследованиям, в том числе в Уханьском институте вирусологии в Китае.

    По мнению Project Veritas, американские специалисты могут быть причастны к созданию нового вируса и началу пандемии.

    Организация ссылается на письмо некоего майора Джозефа Мерфи, работающего в DARPA, которое оказалось в распоряжении расследователей. В нем эксперт утверждает, что SARS-CoV-2 изначально представлял собой созданную США рекомбинантную вакцину для летучих мышей"

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