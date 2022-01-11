Мурашко заявил о резком падение темпов вакцинации в зимние праздники

"Организации Project Veritas (Проект "Истина") стало известно, что специалисты американской неправительственной организации EcoHealth Alliance занимались исследованиями коронавирусов в нескольких лабораториях на территории США, а также в китайском Ухане перед тем, как там произошла первая вспышка инфекции.

Об этом сообщает портал OpIndia во вторник, 11 января.

Группе, занимающейся расследованием, удалось установить, что еще в марте 2018 года EcoHealth Alliance обратилась к Управлению перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) с просьбой профинансировать научные исследования коронавирусов, переносимых летучими мышами.

Ведомство отклонило данный запрос, посчитав, что подобная работа может быть слишком опасной и нарушит введенный ранее запрет на проведение исследований, направленных на усиление способностей различных вирусов.

Несмотря на это, Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID), возглавляемый доктором Энтони Фаучи, позже одобрил данный проект, и ученые приступили к исследованиям, в том числе в Уханьском институте вирусологии в Китае.

По мнению Project Veritas, американские специалисты могут быть причастны к созданию нового вируса и началу пандемии.

Организация ссылается на письмо некоего майора Джозефа Мерфи, работающего в DARPA, которое оказалось в распоряжении расследователей. В нем эксперт утверждает, что SARS-CoV-2 изначально представлял собой созданную США рекомбинантную вакцину для летучих мышей"