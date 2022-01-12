Бросивший фаер в полицию на акции в поддержку Навального получил 5 лет

17:00 12.01.2022

Тверской суд Москвы приговорил Вячеслава Игумнова, бросившего в январе 2021 года фаер в полицейских в ходе несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, к 5 годам колонии общего режима.

Игумнов был признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство), а также по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти).

«Признать Игумнова В.С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 4 года;

по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы московских судов.