Бросивший фаер в полицию на акции в поддержку Навального получил 5 лет

Тверской суд Москвы приговорил Вячеслава Игумнова, бросившего в январе 2021 года фаер в полицейских в ходе несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, к 5 годам колонии общего режима.

Игумнов был признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство), а также по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти).

«Признать Игумнова В.С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ, и назначить ему наказание:

  • по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 4 года;
  • по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы московских судов.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.01.2022, 23:04
    Гость: тд

    Сказал..смелый.. будущий маршал батицкий и привёл приговор в исполнение из своего табельного оружия,- неожиданно для присутствующих убил подозреваемого во всех страшных преступлениях министра союза ССР Лаврентия Павловича Берию...

  3. 12.01.2022, 20:10
    Гость: Сурово-то как!.. Полицаям самим

    Воздать был бы должен по полной режим
    За гнусные, мягко сказать, безобразия,
    Когда они граждан российских дубасили!

  4. 12.01.2022, 19:46
    Гость: Толи дело куевские собравцы

    Как там они после майдана поживают? Наверно все маршалы и как сыр в масле катаются

  5. 12.01.2022, 19:36
    Гость: " У нас все решает суд " В.Путин

    Все судьи в РФ вплоть до низшей инстанции ( районных ) назначаются Указами Президента РФ, подготовленными кураторами из его администрации. Поэтому независимого суда в РФ не существует. Ни один судья не пойдет против своего работодателя и выполнит бесприкословно его рекомендации. Один звонок куратора из администрации президента решает все.

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Здание МИД РФ
МИД РФ: события в Казахстане - инспирированная извне попытка подрыва страны
Открывать огонь на поражение без предупреждения. Токаев обратился к народу
Эстафета ненависти Ичкерии: От Ханбиева до Солтаева
Протестующие создали вооруженную группу «Фронт освобождения Казахстана»
Избранное
Владелец «Метрополя» Александр Клячин «соскочил» с дела о взятках ПФР, в которых обвиняют братьев Ананьевых
Импортозамещение провалилось: российские отельеры подложили свинью нашим туристам
«Лёд тронулся!» - соцсети об организованном протесте против QR-кодов
Как быстро найти сотрудника в компанию
Рождаемость, эгоизм и моральная отрава бытового неолиберализма
Нюрнберг – это не только история
Леонид Ивашов: «Может получиться так, что все выгоды от возможного экспорта вооружений в Иран получит Китай, а не РФ»
Ученые рассказали о пациентах, которым удалось контролировать ВИЧ без лечения
Лидерство и требовательность: должен ли лидер быть требовательным?
Кинопремьера «Розовое облако»: Не хочу в Бразилию - там ковид всесилен
Володин объявил крестовый поход против пальмового масла