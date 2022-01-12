Бросивший фаер в полицию на акции в поддержку Навального получил 5 лет
Тверской суд Москвы приговорил Вячеслава Игумнова, бросившего в январе 2021 года фаер в полицейских в ходе несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, к 5 годам колонии общего режима.
Игумнов был признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство), а также по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти).
«Признать Игумнова В.С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ, и назначить ему наказание:
- по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 4 года;
- по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 года.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы московских судов.
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Все судьи в РФ вплоть до низшей инстанции ( районных ) назначаются Указами Президента РФ, подготовленными кураторами из его администрации. Поэтому независимого суда в РФ не существует. Ни один судья не пойдет против своего работодателя и выполнит бесприкословно его рекомендации. Один звонок куратора из администрации президента решает все.