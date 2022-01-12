Депутат «Единой России» назвал условие введения нового локдауна

19:35 12.01.2022

Глава комитета Государственной думы России по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия») заявил о возможности введения в стране полного локдауна, если ежедневно будет заболевать свыше 40 000 человек. По его словам, это является пиком для нынешней системы здравоохранения.

«В случае, если мы вернемся к предыдущей волне, вот эта 41 с небольшим тысяча зараженных, по сути дела, – это пик заболеваемости, который наша система здравоохранения (может выдержать)... примерно на это количество каждодневно рассчитано», - заявил Хубезов.

Напомним, ранее в СМИ уже начали появляться сообщения о возможном подъеме заболеваемости коронавирусом.

Так, замруководителя центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в конце января - начале февраля в России ожидается рост заболеваемости штаммом «омикрон», а президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации различных учреждений. По его словам, у России есть приблизительно две недели, чтобы подготовиться к новому удару пандемии.

Вице-премьер Татьяна Голикова также ранее заявляла, что Москва первой примет на себя удар омикрон-штамма COVID-19. При этом она назвала «не совсем реалистичными» данные о спаде заболеваемости ковидом в России.