Депутат «Единой России» назвал условие введения нового локдауна
Глава комитета Государственной думы России по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия») заявил о возможности введения в стране полного локдауна, если ежедневно будет заболевать свыше 40 000 человек. По его словам, это является пиком для нынешней системы здравоохранения.
«В случае, если мы вернемся к предыдущей волне, вот эта 41 с небольшим тысяча зараженных, по сути дела, – это пик заболеваемости, который наша система здравоохранения (может выдержать)... примерно на это количество каждодневно рассчитано», - заявил Хубезов.
Напомним, ранее в СМИ уже начали появляться сообщения о возможном подъеме заболеваемости коронавирусом.
Так, замруководителя центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в конце января - начале февраля в России ожидается рост заболеваемости штаммом «омикрон», а президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации различных учреждений. По его словам, у России есть приблизительно две недели, чтобы подготовиться к новому удару пандемии.
Вице-премьер Татьяна Голикова также ранее заявляла, что Москва первой примет на себя удар омикрон-штамма COVID-19. При этом она назвала «не совсем реалистичными» данные о спаде заболеваемости ковидом в России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Даже не пытайтесь устроить "локдаун", даже не пытайтесь пытаться это сделать.
Кто там возомнил себя бессмертным?
По палану в августе 2021 года была прекращена Ковид-истерия. Перед выборами и особой заболеваемости вдруг не стало. Зато стало очевидно, что после 19-го сентября Истерию не просто "включат по новой", а утроят её силу!
Именно это (строго по предсказуемому плану властей) мы и получили.
Госдума смогла немного отсрочить вторую волну Истерии, намеченную на декабрь.
Отклонили депутаты QR на транспорте (временно) и отсрочили начало новой фазы ковидобесия до февраля.
Но как всё было предсказуемо перед выборами, так и сейчас всё белыми нитками шито: с начала 2022года намечено широкое внедрение "Электронного паспорта цифрового раба". По замыслу ещё в ноябре Голикова должна была "прогнуть" и думу и общество под предлогом страшилки "ковида" принять QR коды как часть ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО АУСВАЙСА.
Вот и всё.
Омикрон наименее опасный из всех штаммов. Заражает быстро но зато и выздороветь гораздо легче. Омикрон - это "естественная прививка", способная вовсе завершить эпопею с ковидом.
Но у властей единственная цель - ЦИФРОВЫЕ АУСВАЙСЫ!
Под эту цель уже сейчас готовится "информационная база" - пугать, стращать, не давать прохода и проезда без цифровых аусвайсов, приучать к цифровому рабству, пока ковид совсем не кончился.
Смешно читать все их "страшилки". Белыми нитками шит их план по внедрению и цифрового рабовладельческого строя. У них всё по плану.
а не пробовали прекратить набивать карманы фармацевтических коммерческих компаний и перейти на метод зеленко, оставив прививки на потом (как раз будет время их доработать).
ничего не изменится.
Дело вообще не в том, что по морде ведром. А в том, что эмаль отскакивает. То ли от ведра, то ли от зубов.
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Гипотеза глобальной безопасности...
За что Хомо Сапиенсов всё интенсивнее карают?
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Ответ: ЗА ЛИКВИДАЦИЮ ДВУХ-ПОЛОГО КЛАССИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА И ЗАМЕНУ ЕГО НА ОДНОПОЛОЕ ЧЕЛОВЕКООБРАЗНОЕ ЧУДОВИЩЕ!!
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Обоснование гипотезы: ОСНОВНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ ИМЕННО У АНГЛОСАКСОВ!
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Что делать?
ПРЕКРАТИТЬ УНИЧТОЖАТЬ КЛАССИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА!
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И что ж, нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в Бермудах, навсегда.