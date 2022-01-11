Центр Гамалеи спрогнозировал вспышку «омикрона» в России

Заместитель руководителя центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире «Соловьев Live» заявил, что в конце января - начале февраля в России поднимется заболеваемость штаммом коронавируса «омикрон».

Логунов также отметил, что хотя штамм распространяется быстро, но при этом количество госпитализаций снижено, также меньше число тяжелых случаев протекания заболевания и летальность.

«Негативные моменты - это то, что штамм распространяется очень быстро, быстрее, чем все предыдущие штаммы, которые мы наблюдали. Позитивная часть. Количество госпитализаций среди заболевших снижено и снижено почти в три раза, по разным цифрам от 2,5 до 3 раз. Это в ЮАР или Англии. (...) Летальность по данному вирусу среди тех, кто попал в госпиталь, также снижена в 4,17 раза», - цитирует его слова «Интерфакс».

В конце 2021 года сообщалось, что в России были выявлены 103 случая заражения «омикроном». 6 января глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что появились случаи заражения у людей, которые не выезжали за границу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.01.2022, 01:24
    Гость: Сергей

    Коронавирус - это один из видов вирусов, которые есть в природе. И он был, есть, и никогда не кончится. Прекратить можно только коронобесие, распространяемое, естественно, бесами.
    Они Вашими правами, товарищ, подтёрлись. И это сделано не из заграницы.
    А насморк как пришёл, так и уйдёт сам.

  2. 12.01.2022, 01:19
    Гость: Сергей

    В прошлом сезоне писали где-то в начале ноября, что превышен эпидемический порог по гриппу в 40 городах РФ. И в феврале тоже было сообщение опять же по гриппу, но не указано где.
    По ковидле ничего такого не было, я смотрел внимательно каждый день. Да и не могло быть с 15тыс в день. Говорили только мантры про "пандемию".

  4. 11.01.2022, 22:52
    Гость: Александр

    Коронавирус закончится тогда, когда его поекратят завозить из-за границы. Давно же это было сказано

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