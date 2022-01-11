Центр Гамалеи спрогнозировал вспышку «омикрона» в России

15:21 11.01.2022

Заместитель руководителя центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире «Соловьев Live» заявил, что в конце января - начале февраля в России поднимется заболеваемость штаммом коронавируса «омикрон».

Логунов также отметил, что хотя штамм распространяется быстро, но при этом количество госпитализаций снижено, также меньше число тяжелых случаев протекания заболевания и летальность.

«Негативные моменты - это то, что штамм распространяется очень быстро, быстрее, чем все предыдущие штаммы, которые мы наблюдали. Позитивная часть. Количество госпитализаций среди заболевших снижено и снижено почти в три раза, по разным цифрам от 2,5 до 3 раз. Это в ЮАР или Англии. (...) Летальность по данному вирусу среди тех, кто попал в госпиталь, также снижена в 4,17 раза», - цитирует его слова «Интерфакс».

В конце 2021 года сообщалось, что в России были выявлены 103 случая заражения «омикроном». 6 января глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что появились случаи заражения у людей, которые не выезжали за границу.