В МИД РФ допустил ответ на угрозы безопасности военными средствами
Если не получится парировать угрозы безопасности политическими мерами, Россия будет использовать военные, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета РФ-НАТО.
"У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств. Конечно, мы с этим согласиться не можем. Мы будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими", - приводит слова дипломата РИА Новости.
Встреча Совета Россия-НАТО стала второй в серии переговоров по гарантиям безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу едины во мнении, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс, каждое государство имеет право выбирать свой путь.
Комментарии читателей Оставить комментарий
какая война, если у половины высокопоставленных чиновников и депутатов паспорта стран членов этой самой наты.
как говорил тов Саахов теперь только 2 пути
либо я её поведу в ЗАГС либо она поведёт меня к прокурору))
Могильщики России, сначала сделали своей внешней и внутренней политикой государством изгоем, а теперь ставят ее на грань самоубийства.
Дело конечно не в угрозе. Дело в том что на главный стол страны легла папочка с расчетами что великоватые зарплаты и пенсии россияне получают-не потянет власть такие расходы. Поэтому население готовят к очередному затягиванию поясов. Отодвигать от своих границ НАТО и каждое(!) воскресенье сьедать целый(!)окорочек-это несовместимо!
Так какие проблемы? Начинай, остальные потешатся.