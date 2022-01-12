В МИД РФ допустил ответ на угрозы безопасности военными средствами

21:56 12.01.2022

Если не получится парировать угрозы безопасности политическими мерами, Россия будет использовать военные, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета РФ-НАТО.

"У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств. Конечно, мы с этим согласиться не можем. Мы будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими", - приводит слова дипломата РИА Новости.

Встреча Совета Россия-НАТО стала второй в серии переговоров по гарантиям безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу едины во мнении, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс, каждое государство имеет право выбирать свой путь.