России отказали в праве вето на вступление Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу едины во мнении, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс, и готовы оказывать поддержку Киеву. По его словам, третьи страны не будут решать, кто может вступить в блок, а кто нет.
«Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: что каждое государство имеет право выбирать свой путь... Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по НАТО могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО», - цитирует РБК Столтенберга.
Он также подчеркнул, что Россия не сможет наложить вето на вступление Украины в альянс.
При этом Столтенберг назвал сложными, но полезными переговоры с российской делегацией, которые продолжались около четырех часов.
Данная встреча Совета Россия - НАТО стала второй в серии переговоров по гарантиям безопасности.
Ранее сообщалось, что по итогам консультаций в Женеве Россия и США не смогли договориться о нерасширении НАТО на восток.
Комментарии читателей Оставить комментарий
...не Россия зависит, а марамои, которые хапнули недра во времена ЕБН. Недра должны принадлежать народу
В этом и беда РФ что силу вы видете только как военную. Никто здесь не высказывается что были бы настолько сильными что прекратили поставки высокотехнологичной продукции в Европу и США, запретили использовать наши патенты и т.д. Но все тут говорят про военную силу, а государство с самой сильной армией применять свою пока не собирается и говорит что и экономического давления будет достаточно что бы обрушить Колоса.
А до того, до империи, России не было? :)
Не всё так плохо, не переживайте..
Уже необходимое восстановили.
Надо бы больше, но необходимое найдут.
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Прямо пропадем тут же. Всё развалено только в хотелках украинской пропаганды. Семена будут других сортов.
Да нет, всё проще, за Севастополь и Киев, скорее всего, разнесут...
База российского флота, как никак...
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Не бойтесь. :)