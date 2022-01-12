России отказали в праве вето на вступление Украины в НАТО

18:19 12.01.2022

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу едины во мнении, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс, и готовы оказывать поддержку Киеву. По его словам, третьи страны не будут решать, кто может вступить в блок, а кто нет.

«Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: что каждое государство имеет право выбирать свой путь... Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по НАТО могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО», - цитирует РБК Столтенберга.

Он также подчеркнул, что Россия не сможет наложить вето на вступление Украины в альянс.

При этом Столтенберг назвал сложными, но полезными переговоры с российской делегацией, которые продолжались около четырех часов.

Данная встреча Совета Россия - НАТО стала второй в серии переговоров по гарантиям безопасности.

Ранее сообщалось, что по итогам консультаций в Женеве Россия и США не смогли договориться о нерасширении НАТО на восток.