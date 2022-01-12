России отказали в праве вето на вступление Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу едины во мнении, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс, и готовы оказывать поддержку Киеву. По его словам, третьи страны не будут решать, кто может вступить в блок, а кто нет.

«Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: что каждое государство имеет право выбирать свой путь... Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по НАТО могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО», - цитирует РБК Столтенберга.

Он также подчеркнул, что Россия не сможет наложить вето на вступление Украины в альянс.

При этом Столтенберг назвал сложными, но полезными переговоры с российской делегацией, которые продолжались около четырех часов.

Данная встреча Совета Россия - НАТО стала второй в серии переговоров по гарантиям безопасности.

Ранее сообщалось, что по итогам консультаций в Женеве Россия и США не смогли договориться о нерасширении НАТО на восток.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.01.2022, 01:34
    Гость: Однако

    ...не Россия зависит, а марамои, которые хапнули недра во времена ЕБН. Недра должны принадлежать народу

  2. 13.01.2022, 01:21
    Гость: :-)

    В этом и беда РФ что силу вы видете только как военную. Никто здесь не высказывается что были бы настолько сильными что прекратили поставки высокотехнологичной продукции в Европу и США, запретили использовать наши патенты и т.д. Но все тут говорят про военную силу, а государство с самой сильной армией применять свою пока не собирается и говорит что и экономического давления будет достаточно что бы обрушить Колоса.

  4. 13.01.2022, 00:29
    Гость: Да

    Не всё так плохо, не переживайте..

    Уже необходимое восстановили.
    Надо бы больше, но необходимое найдут.

    ---

    Прямо пропадем тут же. Всё развалено только в хотелках украинской пропаганды. Семена будут других сортов.

  5. 13.01.2022, 00:25
    Гость: Да

    Да нет, всё проще, за Севастополь и Киев, скорее всего, разнесут...

    База российского флота, как никак...

    -----
    Не бойтесь. :)

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