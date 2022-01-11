Россия и США не договорились по вопросу о нерасширении НАТО

07:55 11.01.2022

По итогам консультаций в Женеве Россия и США не смогли договориться о нерасширении НАТО на восток, сообщает РБК со ссылкой на заявление замглавы МИДа РФ Сергея Рябкова.

По словам Рябкова, тема нерасширения НАТО и получения юридических гарантий со стороны США по этому вопросу вызвала серьезные возражения Вашингтона, а потому прогресса по этому вопросу достигнуто не было.

При этом, вопрос расширения НАТО на восток является ключевым для национальной безопасности России, как и неразмещение у границ страны ударных средств Североатлантического альянса. От этих требований российская сторона не может отступить, подчеркнул дипломат.

Рябков добавил, что Россия заняла жесткую позицию, но не исключил, что баланс интересов между Россией и альянсом может быть найден.

Пункты о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины содержатся в проекте договора о гарантиях безопасности, который Россия в середине декабря 2021 года направила альянсу и Соединенным Штатам. Как подчеркнул Рябков, России нужны «железные, юридические обязанности, не обещания, а именно гарантии» того, что Украина и Грузия не станут членами НАТО.

В среду, 12 января, Россия продолжит обсуждать этот вопрос на встрече с представителями НАТО в Брюсселе, а на следующий день — на заседании ОБСЕ.