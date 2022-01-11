Россия и США не договорились по вопросу о нерасширении НАТО
По итогам консультаций в Женеве Россия и США не смогли договориться о нерасширении НАТО на восток, сообщает РБК со ссылкой на заявление замглавы МИДа РФ Сергея Рябкова.
По словам Рябкова, тема нерасширения НАТО и получения юридических гарантий со стороны США по этому вопросу вызвала серьезные возражения Вашингтона, а потому прогресса по этому вопросу достигнуто не было.
При этом, вопрос расширения НАТО на восток является ключевым для национальной безопасности России, как и неразмещение у границ страны ударных средств Североатлантического альянса. От этих требований российская сторона не может отступить, подчеркнул дипломат.
Рябков добавил, что Россия заняла жесткую позицию, но не исключил, что баланс интересов между Россией и альянсом может быть найден.
Пункты о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины содержатся в проекте договора о гарантиях безопасности, который Россия в середине декабря 2021 года направила альянсу и Соединенным Штатам. Как подчеркнул Рябков, России нужны «железные, юридические обязанности, не обещания, а именно гарантии» того, что Украина и Грузия не станут членами НАТО.
В среду, 12 января, Россия продолжит обсуждать этот вопрос на встрече с представителями НАТО в Брюсселе, а на следующий день — на заседании ОБСЕ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот и славненько,поговорили и все остались при своих интересах.Для Кремля важен сам факт встречи с Америкой ,показать народу что с нами считаются,а результат и до встречи был ясен ,что никаких гарантий не будет.Слишком не равные соперники и можно очень сильно пострадать,что чревато внутренними волненияии и так недовольно падением уровня жизни населения.
Это бот, к тому же не в теме. Россия не является членом НАТО и её хотелки выглядят уж очень убого и примитивно. Это для внутрироссийского обывателя. Не такие уж в МИДе придурки, чтобы не понимать куда их с этими хотелками пошлёт НАТО.
Ваше мнение - это ваше мнение , американцы разные как впрочем и Русские и Украинцы и Таджики с Казахами...
Гость Даа вопрошает: "И какое собственно России столь важное дело до этого (о расширении НАТО на восток ) " . С точки зрения диванного философа, то никакого, ну расширятся до Аляски и остановятся.
Может быть к этому и идет ?
Про лизоблюдов и подлизателей - возможно и правильно, но относительно "критики американцев своих собственных проблем и своей власти", то это вы загнули.
Американцы - это нация созданная религиохзными фанатиками переселенцами из Европы бежавшими от церковных репрессий.
Это слова не мои а Марка Твена - величайшего писателя американского, который на 150 лет запретил открывать свои личные архивы в страхе