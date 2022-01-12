В Москве впервые выдали «паспорт негражданина»

Первый человек без гражданства получил в Москве временное удостоверение личности, пишет РИА Новости со ссылкой на члена столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) ОНК Еву Меркачеву.

Обладателем документа под названием "зеленый "паспорт негражданина" стал 53-летный Якубджан Хакимджанов. Он провел два года в миграционном центре в Сахарово, так как из-за отсутствия гражданства мужчину не могли никуда депортировать. 

Со слов Хакимджанова, он родился в Душанбе, в возрасте пяти лет он вместе с семьей переехал в Астрахань. Он не ходил в школу, "уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло", сообщила Меркачева. По словам члена ОНК Москвы, в последний раз мужчину задерживали, так как полиция не смогла установить его личность. Тогда выяснилось, что у Хакимджанова нет гражданства ни одной страны. Мужчина попросил помочь найти ему работу, добавила Меркачева.

Президент Владимир Путин подписал закон о выдаче временного удостоверения лиц без гражданства в феврале 2021 года. К этой категории относятся лица, у которых забрали гражданство России по решению суда, и те, кто не сменил паспорт СССР и не вступил в российское гражданство. Также документ выдадут людям, которых не могут выдворить из страны по решению суда, так как ни одна другая страна их не принимает.

Документ действует в течение 10 лет, но его необходимо продлевать каждый год. Люди, которые получили удостоверения смогут законно находиться на территории России и работать без оформления патента.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.01.2022, 12:29
    Гость: у Хакимджанова нет гражданства ни одной страны

    Все-таки один нормальный человек в этом мире нашелся.

  2. 12.01.2022, 12:27
    Гость: читали, знаем

    ну и нАкой нам такие граждане на 10 лет?
    Читать и писать выучился в Бутырке.

  3. 12.01.2022, 11:45
    Гость: Aркаим

    То есть, РФии нужны душанбинские отмороженные уголовники и им дают специльный паспорт и легалзуют без проблем, а русские инженеры и разные специалисты из Ср. Азии, которых, фактически, выгнали с чемоданами в РФ местные бандиты, в РФ годами никак легализоваться не могут. Я бы сказал, что новость - это демонстративный плевок в лицо русскому населению от хазарской ОПГ в Кремле. Причем, подчеркнуто издевательский.

  5. 12.01.2022, 09:51
    Гость: Ни чО не понял

    53 года. Где проживал на момент распада СССР того государства и гражданин. Кажется так былО

Все комментарии (10)
Выбор читателей
Из Казахстана в сторону Европы начали массово вылетать бизнес-джеты
Токаев возглавил Совбез Казахстана вместо Назарбаева
Экс-сотрудник ВОЗ и Фонда Билла Гейтса: «Вакцинация против "Омикрона" приведет к катастрофе»
Нурсултан Назарбаев и его дочери покинули страну
Избранное
Ценностные конфликты – признак упадка интеллектуальной культуры
Августовский «путч». Тридцать лет спустя
Что делать российским спортсменам? Выступать под флагом СССР
Конец авианосного флота РФ: «Адмирала Кузнецова» уничтожили 3 мм электродом. Видео
Красные Звезды «Преодоление пределов»
«Ногу Свело!», 23 апреля, паб «Шервуд» (Мытищи)
Ужасы нашего Крыма: чиновники полуострова отбирают землю у сыровара
Ермак – оккупант, Тамерлан – освободитель?
Попову и Голикову проверят на личный интерес - под кем-то качнулось кресло?
Регионам решили запретить понижать прожиточный минимум – победа над бедностью?
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта?