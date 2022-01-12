В Минздраве назвали регионы с самой высокой преждевременной смертностью
Чукотка, Чечня и Ненецкий автономный округ (НАО) являются лидерами по самой высокой преждевременной смертности в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) Минздрава.
Эксперты использовали при подсчете систему "Потеряный годы жизни", позволяющую оценить масштабы потерь продолжительности жизни в региональном разрезе.
Согласно предоставленной ведомством информации, на Чукотке этот показатель составил 7,76, в Чечне — 7,18, в НАО — 7,17. Также в пятерку худших попала Тыва (7,16 потерянных лет) и Оренбургская область (6,91 потерянных лет).
Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в Ингушетии (3,59 потерянных года), в Адыгее (4,5 потерянных года), в Севастополе (4,64 потерянных года), в Карачаево-Черкесской республике (4,69 потерянных года) и Калининградской области (4,86 потерянных года).
Самыми распространенными причинами преждевременной смертности стали болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины, болезни органов пищеварения и COVID-19.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если хилый, сразу в гроб!- в.Высотцкий
Путин сегодня объявил о пятой реинкарнации Святого Ковидлы. Скоро в СМИ и по телику будет совсем другая статистика.
В Европе.
Причем ковид указан на 5-м(!) месте.
А носятся с ним, как с писсаной торбой (это не опечатка).
А где список тех, кто приобрёл года?