В Минздраве назвали регионы с самой высокой преждевременной смертностью

09:45 12.01.2022

Чукотка, Чечня и Ненецкий автономный округ (НАО) являются лидерами по самой высокой преждевременной смертности в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) Минздрава.

Эксперты использовали при подсчете систему "Потеряный годы жизни", позволяющую оценить масштабы потерь продолжительности жизни в региональном разрезе.

Согласно предоставленной ведомством информации, на Чукотке этот показатель составил 7,76, в Чечне — 7,18, в НАО — 7,17. Также в пятерку худших попала Тыва (7,16 потерянных лет) и Оренбургская область (6,91 потерянных лет).

Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в Ингушетии (3,59 потерянных года), в Адыгее (4,5 потерянных года), в Севастополе (4,64 потерянных года), в Карачаево-Черкесской республике (4,69 потерянных года) и Калининградской области (4,86 потерянных года).

Самыми распространенными причинами преждевременной смертности стали болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины, болезни органов пищеварения и COVID-19.