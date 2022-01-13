Бастрыкин предложил вернуть контроль за оружием в МВД
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил вернуть контроль за оборотом оружия и патронов из Росгвардии в МВД, сообщает РИА Новости.
По словам Бастрыкина, это решение назрело после ряда происшествий в учебных заведениях.
"В связи с рядом резонансных происшествий Следственный комитет выступил с инициативами, которые сейчас находятся на этапе межведомственного обсуждения. В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов", — цитирует агентство слова Бастрыкина.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: бывший ученик гимназии №147 Ильназ Галявиев при входе в школу сначала взорвал самодельное взрывное устройство, а затем открыл стрельбу. Погибли семеро детей и две учительницы. Оружие на молодого человека было официально зарегистрировано.
В октябре прошлого года Росгвардия предложила не выдавать разрешение на оружие тем, кто не пройдет проверку МВД и ФСБ. Изменения предлагается внести в федеральный закон об оружии, а также законы «О полиции» и «О федеральной службе безопасности».
В декабре МВД предложило изменить законодательство об оружии, наделив министерство полномочиями по проверке патронов к гражданскому и служебному оружию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
от перемены мест слагаемых сумма не меняется, когда то оно было доступно без лицензий но никто не устраивал стрельбища....
Чо, нет веры гвардейцам Кардинала!?
Ее смысл в том, что иметь оружие - право и обязанность свободных дееспособных граждан, которые при необходимости смогли бы приструнить потерявших берега правителей.
имитация кипучей деятельности.
СК, прокуратуре и конституционному суду следует проверить Росгвардию на соответствие конституции РФ, а не выпрашивать чего то у сюзерена.