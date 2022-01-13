Бастрыкин предложил вернуть контроль за оружием в МВД

09:05 13.01.2022

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил вернуть контроль за оборотом оружия и патронов из Росгвардии в МВД, сообщает РИА Новости.

По словам Бастрыкина, это решение назрело после ряда происшествий в учебных заведениях.

"В связи с рядом резонансных происшествий Следственный комитет выступил с инициативами, которые сейчас находятся на этапе межведомственного обсуждения. В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов", — цитирует агентство слова Бастрыкина.

В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: бывший ученик гимназии №147 Ильназ Галявиев при входе в школу сначала взорвал самодельное взрывное устройство, а затем открыл стрельбу. Погибли семеро детей и две учительницы. Оружие на молодого человека было официально зарегистрировано.

В октябре прошлого года Росгвардия предложила не выдавать разрешение на оружие тем, кто не пройдет проверку МВД и ФСБ. Изменения предлагается внести в федеральный закон об оружии, а также законы «О полиции» и «О федеральной службе безопасности».

В декабре МВД предложило изменить законодательство об оружии, наделив министерство полномочиями по проверке патронов к гражданскому и служебному оружию.