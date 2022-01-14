Доля противников QR-кодов среди россиян превысила половину

Число россиян, которые не одобряют введение QR-кодов для посещения общественных мест, за последние два месяца увеличилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob, пишет РБК.

Если в ноябре против законопроекта о QR-кодах выступали 42% респондентов, то в январе их доля увеличилась до 52%. В Петербурге против такого порядка высказались 58% участников опроса, в Москве — 49%, в Новосибирске — 47%.

Среди непривитых доля противников законопроекта достигла 75%, среди тех, кто уже привился от COVID, против ограничений высказались 42%. По мнению противников вакцинации, введение электронных паспортов вакцинации не заставит их пойти на процедуру.

В то же время опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса «омикрон» стало немного больше: в декабре его боялись 9% опрошенных, в январе — уже 12%.

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах был внесен в Госдуму 12 ноября 2021 года параллельно с инициативой о введении QR-кодов для поездок на железнодорожном и воздушном транспорте. Последний позже был снят с рассмотрения и отправлен на переделку после критики, в частности, со стороны авиакомпаний.

Ввести QR-коды планировалось с 1 февраля. 16 декабря 2021 года законопроект был рассмотрен в первом чтении, его поддержали 329 депутатов. После этого документ повторно направили на обсуждение в регионы, Совет Федерации и правительство России.

Источник РБК в Госдуме рассказал, что, скорее всего, законопроект о введении QR-кодов в общественных местах не будет принят до начала февраля.

Сейчас QR-коды вводят региональные власти в зависимости от эпидемической ситуации.

 

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/14/01/2022/61e076b89a794748d63c3e46?from=from...

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.01.2022, 16:01
    Гость: d

    всех русских людей - с Новым Годом!
    это архиважно придерживаться традиции празднования Новго Года по Юлианскому календарю.
    это наша связь с историей которую у нас Украли Левые.

  2. 14.01.2022, 15:27
    Гость: это

    вы осторожнее с цитатами, прокурорские теперь не сильно вникают кто первый сказал.

  3. 14.01.2022, 15:25
    Гость: как всегда

    видать как всегда побоялись дать реальные цифры, чтоб не отхватить от главчиновников.

  4. 14.01.2022, 15:21
    Гость: конечно он

    так он же все законы подписывает, значит виноват во всем что происходит. А если не хочет за все отвечать - пусть освобождает трон.

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