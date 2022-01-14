Доля противников QR-кодов среди россиян превысила половину

10:05 14.01.2022

Число россиян, которые не одобряют введение QR-кодов для посещения общественных мест, за последние два месяца увеличилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob, пишет РБК.

Если в ноябре против законопроекта о QR-кодах выступали 42% респондентов, то в январе их доля увеличилась до 52%. В Петербурге против такого порядка высказались 58% участников опроса, в Москве — 49%, в Новосибирске — 47%.

Среди непривитых доля противников законопроекта достигла 75%, среди тех, кто уже привился от COVID, против ограничений высказались 42%. По мнению противников вакцинации, введение электронных паспортов вакцинации не заставит их пойти на процедуру.

В то же время опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса «омикрон» стало немного больше: в декабре его боялись 9% опрошенных, в январе — уже 12%.

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах был внесен в Госдуму 12 ноября 2021 года параллельно с инициативой о введении QR-кодов для поездок на железнодорожном и воздушном транспорте. Последний позже был снят с рассмотрения и отправлен на переделку после критики, в частности, со стороны авиакомпаний.

Ввести QR-коды планировалось с 1 февраля. 16 декабря 2021 года законопроект был рассмотрен в первом чтении, его поддержали 329 депутатов. После этого документ повторно направили на обсуждение в регионы, Совет Федерации и правительство России.

Источник РБК в Госдуме рассказал, что, скорее всего, законопроект о введении QR-кодов в общественных местах не будет принят до начала февраля.

Сейчас QR-коды вводят региональные власти в зависимости от эпидемической ситуации.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/14/01/2022/61e076b89a794748d63c3e46?from=from...