Доля противников QR-кодов среди россиян превысила половину
Число россиян, которые не одобряют введение QR-кодов для посещения общественных мест, за последние два месяца увеличилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob, пишет РБК.
Если в ноябре против законопроекта о QR-кодах выступали 42% респондентов, то в январе их доля увеличилась до 52%. В Петербурге против такого порядка высказались 58% участников опроса, в Москве — 49%, в Новосибирске — 47%.
Среди непривитых доля противников законопроекта достигла 75%, среди тех, кто уже привился от COVID, против ограничений высказались 42%. По мнению противников вакцинации, введение электронных паспортов вакцинации не заставит их пойти на процедуру.
В то же время опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса «омикрон» стало немного больше: в декабре его боялись 9% опрошенных, в январе — уже 12%.
Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах был внесен в Госдуму 12 ноября 2021 года параллельно с инициативой о введении QR-кодов для поездок на железнодорожном и воздушном транспорте. Последний позже был снят с рассмотрения и отправлен на переделку после критики, в частности, со стороны авиакомпаний.
Ввести QR-коды планировалось с 1 февраля. 16 декабря 2021 года законопроект был рассмотрен в первом чтении, его поддержали 329 депутатов. После этого документ повторно направили на обсуждение в регионы, Совет Федерации и правительство России.
Источник РБК в Госдуме рассказал, что, скорее всего, законопроект о введении QR-кодов в общественных местах не будет принят до начала февраля.
Сейчас QR-коды вводят региональные власти в зависимости от эпидемической ситуации.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/14/01/2022/61e076b89a794748d63c3e46?from=from...
Комментарии читателей Оставить комментарий
всех русских людей - с Новым Годом!
это архиважно придерживаться традиции празднования Новго Года по Юлианскому календарю.
это наша связь с историей которую у нас Украли Левые.
вы осторожнее с цитатами, прокурорские теперь не сильно вникают кто первый сказал.
видать как всегда побоялись дать реальные цифры, чтоб не отхватить от главчиновников.
так он же все законы подписывает, значит виноват во всем что происходит. А если не хочет за все отвечать - пусть освобождает трон.
куриные коды не более чем стимуляция непокорных уколоться.