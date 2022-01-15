В РПЦ подготовили молебны для успешного лечения и сдачи экзаменов
Синодальная богослужебная комиссии РПЦ в 2021 году составила, отредактировала и передала на рассмотрение синоду 39 служб и чинопоследований.
В частности, в прошлом году комиссия составила молебное пение об одержимых компьютерной страстью, пишет РИА Новости.
На рассмотрение священного синода также переданы особые молитвы об успешной хирургической операции и по случаю окончания учебы в школе и вузе.
"По итогам работы синодальной богослужебной комиссии под председательством митрополита Петрозаводского и Карельского Константина план, утвержденный святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, был выполнен полностью в 2021 году", - сообщается на сайте епархии.
Синодальная богослужебная комиссия создана священным синодом в 1989 году для составления богослужебных текстов и чинопоследований, введения новых текстов в богослужебную практику РПЦ на основе церковного устава.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На все воля Б-жия.
тем больше, чем меньше мыслей что и как делать.
Короче Бог - универсальная давалка для бестолковых хотелок
Так идите по улице и кричите "Я не привит, у меня был ковид!", забыл как там дальше. В общем в средневековье добро пожаловать
Дорогой м-р Бин,
Зачем нам ваш Иегова? Ваш бог вами управляет и командует. А у других народов - другие боги и мифы.
Мне ближе Илья Муромец и Юрий Гагарин. Надоел уже духовный импорт.
Что касается поведения по Библии. А зачем всё это?
Вон старик Хоттабыч выдернул волосок из бороды и у Вольки сразу прошла ангина.
Почему бы и здесь так не сделать? Ах, да, сразу - неисповедимы... Смешно.
Не надо ерничать. Еще 3500 лет тому назад Бог дал указания относительно того как вести себя во время эпидемий или пандемий. И все то, что сейчас говорят и к чему призывают медики, то есть 3 правила защиты от Covid-19 уже давным давно описано в Библии:
1.Безопасное расстояние, - Левит 13:45,46 (держитесь на расстоянии, избегая любого контакта).
2.Важно мыть руки, - Исход 30:18-21 (вымойте руки)
3.Надевать маску, соблюдайте карантин, - Левит 13:4,5(каждый инфицированный должен находиться на карантине 7-14 дней).
Вы знали об этом? Библия остается современной и актуальной книгой, и ваши насмешки не уместны. Читайте Библию, тогда не будет темы для язвительных комментариев.