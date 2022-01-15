В РПЦ подготовили молебны для успешного лечения и сдачи экзаменов

14:35 15.01.2022

Синодальная богослужебная комиссии РПЦ в 2021 году составила, отредактировала и передала на рассмотрение синоду 39 служб и чинопоследований.

В частности, в прошлом году комиссия составила молебное пение об одержимых компьютерной страстью, пишет РИА Новости.

На рассмотрение священного синода также переданы особые молитвы об успешной хирургической операции и по случаю окончания учебы в школе и вузе.

"По итогам работы синодальной богослужебной комиссии под председательством митрополита Петрозаводского и Карельского Константина план, утвержденный святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, был выполнен полностью в 2021 году", - сообщается на сайте епархии.

Синодальная богослужебная комиссия создана священным синодом в 1989 году для составления богослужебных текстов и чинопоследований, введения новых текстов в богослужебную практику РПЦ на основе церковного устава.