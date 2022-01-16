В Петербурге создадут настольную игру для мигрантов за 6 млн рублей

13:56 16.01.2022

В Петербурге создадут настольную игру и викторину для мигрантов, чтобы помочь им адаптироваться к работе в России, не нарушая при этом законы. Выиграет тот, кто вернётся на родину с большей суммой денег, не нарушив законы РФ.

Это будет лишь часть большого онлайн-обучения иностранцев, за реализацию которого взялся городской «ПСП-фонд». Деньги на разработку проекта - около 6 млн рублей - пойдут из президентского гранта, пишет КП.

Проект коснется мигрантов из 7 стран: Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, а также Узбекистана. В некоторых государствах организуют выездные мероприятия.

Это пособие может использоваться для предвыездной подготовки, для специалистов в сфере миграции и для работы в сфере профилактики ксенофобии, сказал «Подъёму» координатор проектов «ПСП-фонда» Андрей Якимов.

«В действующей версии игры есть 20 биографий – 10 женских и 10 мужских, которые построены на реальных историях трудовых мигрантов. Поскольку мы организация, в которую мигранты обращаются за помощью часто, можем говорить, что используем опыт помощи нескольким тысячам человек в их реальной жизни. У вас есть характер, который вам выдаётся, это такая карточка, за кого играете. Можно и без неё обойтись. Мы обычно используем карточку-биографию, чтобы лучше играть, например, с российской молодёжью, чтобы они понимали, что можно побыть в России в роли Карена, Джамшеда, Лейлы и так далее», - рассказал Якимов.