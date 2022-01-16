Песков заявил о высоком уровне напряженности на границе с Украиной
Напряженность на границе с Украиной слишком высока, поэтому Россия настаивает на получении прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN,
Москва, по его словам, хочет получить "очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения", пишет РИА Новости.
"У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы", — сказал представитель Кремля, отметив, что такая ситуация "чрезвычайно опасна для нашего континента".
По этой причине, по словам пресс-секретаря президента, Россия ждет "прямого ответа" на свои опасения.
Песков также отметил, что США не предоставили никаких доказательств своих утверждений о грядущей эскалации на Украине. Он констатировал, что жить приходится "в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи".
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США определили сроки "вторжения" России на Украину, вероятно, по "сфабрикованному поводу". Аналогичное высказывание о том, что Москва ищет повод для таких действий, сделал также спикер Пентагона Джон Кирби.
В посольстве России в Вашингтоне назвали эти утверждения вбросом и информационным давлением.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Напруга на кордони е.
В Кремле могли бы проявить больше фантазии в информационной войне. Вот пример борьбы с дезинформацией, что даст выигрыш во времени пока на Западе будут перестраивать потоки пропаганды. Делается серия предупреждений в СМИ. Сначала объявить что РФ будет переименована чтобы Россия не была объектом клеветы. Второе предупреждение, когда это примерно будет. Третье, варианты названий чтобы узнать реакцию Запада по каждому варианту. А в итоге или выбрать другое название, или оставить без изменений.
Не раньше чем командирами танков наводчиками механиками -водителями на этих танках мы увидим Пескова , Жириновского, Соловьева,Попова, Лаврова, Рябкова, Толстого и т.п. и грозно бегущих за ними медсестер Симоньян Захарову Скабееву Роднину и т.п.
от развертывания вооружений на Украине
Говоря о том, разместит ли Россия военные силы на Украине, господин Песков сказал, что не может утверждать обратного.
Коммерсантъ
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А что всё Песков да Песков, у нас уже Песков ПРЕЗИДЕНТ?
Чтобы снять УЖАСНЫЙ для вас уровень трэба выполнить минские соглашения и сдуться в Канаду.