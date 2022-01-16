Песков заявил о высоком уровне напряженности на границе с Украиной

11:23 16.01.2022

Напряженность на границе с Украиной слишком высока, поэтому Россия настаивает на получении прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN,

Москва, по его словам, хочет получить "очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения", пишет РИА Новости.

"У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы", — сказал представитель Кремля, отметив, что такая ситуация "чрезвычайно опасна для нашего континента".

По этой причине, по словам пресс-секретаря президента, Россия ждет "прямого ответа" на свои опасения.

Песков также отметил, что США не предоставили никаких доказательств своих утверждений о грядущей эскалации на Украине. Он констатировал, что жить приходится "в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи".

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США определили сроки "вторжения" России на Украину, вероятно, по "сфабрикованному поводу". Аналогичное высказывание о том, что Москва ищет повод для таких действий, сделал также спикер Пентагона Джон Кирби.

В посольстве России в Вашингтоне назвали эти утверждения вбросом и информационным давлением.