Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах
Единогласным решением членов Совета Думы в понедельник правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест снят с рассмотрения, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Хочу сказать слова благодарности всем за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения", - цитирует "Интерфакс" запись Володина в телеграм-канале.
Резонансный правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах (17357-8) был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря прошлого года. Затем депутаты предложили правительству внести в документ целый ряд изменений, к примеру, указать все медицинские противопоказания к вакцинации или разрешить ходить в церковь без QR-кода.
Позже вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство РФ откладывает на неопределенный срок рассмотрение в Госдуме во втором чтении законопроекта о введении QR-кодов, так как предложенные меры касались штамма COVID-19 "дельта", но вариант "омикрон" связан с новыми вызовами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Граждане, ура! В честь этой маленькой победы над международным фашизмом-трансгуманизмом надо провести салют и праздничные гуляния на открытом воздухе повсеместно по России.
Обязательно зимой
Вводить?
Казахстан отрезвил немного горячие головы.
В мусорную корзину! Только так! Отменить бессмысленные издевательства в виде вредных масок, лишающих людей кислорода и подрывающий иммунитет тотальный информационный террор, ВЕСЬ этот бред и абсурдные нелогичные запреты! Вот тогда можно поверить, что ОТОРВАВШИЕСЯ ОТ НАРОДА и живущие в ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ кнопкодавы-думцы хоть иногда вспоминают, КТО ИСТОЧНИК ВЛАСТИ! И хватит уже "заботиться" посредством дискриминации, сегрегации и фашизма о нашем здоровье! Законопроект о куриных кодах должен быть УНИЧТОЖЕН и сгинуть в шредерах, или, как вариант, можно его сжечь на Масленицу на Лобном месте! Это ПОЗОР нынешнего состава Думы, неужели это непонятно?
Лицемерная партия "едоков России" заявила, что они чуть ли не благодетели, изнемогающие от заботы о гражданах, которые "слушают и слышат", а особенно они заботятся о том, КАК УКРАСТЬ ЛЬГОТЫ у "самых незащищённых", предложив им взамен разносчиков вирусов, т.н. "волонтеров", движения, которое было, видимо, создано как раз накануне "ковидобесия".
Доверия к ЕР фраза про "отложить" не прибавила, репутация подорвана столь основательно, что как-то слегка подправить дело могла бы ТОЛЬКО ПОЛНАЯ ОТМЕНА абсурдного маскНЕрада, что многие граждане уже для себя сделали давно. Никакого негативного влияния на здоровье личное и общественное это не оказало, скорее, наоборот! Ваши рабские ку-коды ВСЕ РАВНО НЕ НУЖНЫ, а здоровым людям - тем более! Брать их НИКТО НЕ БУДЕТ! А тем более уродовать свою генетику в угоду ПРЕСТУПНОМУ фармклану гинцбургов
Пленных не брать!