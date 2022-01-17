Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

В мусорную корзину! Только так! Отменить бессмысленные издевательства в виде вредных масок, лишающих людей кислорода и подрывающий иммунитет тотальный информационный террор, ВЕСЬ этот бред и абсурдные нелогичные запреты! Вот тогда можно поверить, что ОТОРВАВШИЕСЯ ОТ НАРОДА и живущие в ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ кнопкодавы-думцы хоть иногда вспоминают, КТО ИСТОЧНИК ВЛАСТИ! И хватит уже "заботиться" посредством дискриминации, сегрегации и фашизма о нашем здоровье! Законопроект о куриных кодах должен быть УНИЧТОЖЕН и сгинуть в шредерах, или, как вариант, можно его сжечь на Масленицу на Лобном месте! Это ПОЗОР нынешнего состава Думы, неужели это непонятно?

Лицемерная партия "едоков России" заявила, что они чуть ли не благодетели, изнемогающие от заботы о гражданах, которые "слушают и слышат", а особенно они заботятся о том, КАК УКРАСТЬ ЛЬГОТЫ у "самых незащищённых", предложив им взамен разносчиков вирусов, т.н. "волонтеров", движения, которое было, видимо, создано как раз накануне "ковидобесия".

Доверия к ЕР фраза про "отложить" не прибавила, репутация подорвана столь основательно, что как-то слегка подправить дело могла бы ТОЛЬКО ПОЛНАЯ ОТМЕНА абсурдного маскНЕрада, что многие граждане уже для себя сделали давно. Никакого негативного влияния на здоровье личное и общественное это не оказало, скорее, наоборот! Ваши рабские ку-коды ВСЕ РАВНО НЕ НУЖНЫ, а здоровым людям - тем более! Брать их НИКТО НЕ БУДЕТ! А тем более уродовать свою генетику в угоду ПРЕСТУПНОМУ фармклану гинцбургов